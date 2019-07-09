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Путин поручил наладить быстрый вывод на рынок радиофармпрепаратов

Президент отметил, что в России "очень забюрокраченный" процесс вывода на рынок лекарственных препаратов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым решить вопрос с ускоренным выводом на рынок радиофармпрепаратов.

"Нужно разработать, это проблема. У нас очень забюрокраченный процесс вывода на рынок вообще лекарственных препаратов", - сказал глава государства на встрече со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина. Таким образом он отреагировал на предложение одного из участников встречи разработать механизм ускоренного вывода на рынок радиофармпрепаратов.

Путин отметил, что в РФ "не так много мест, где производятся такие препараты". Он также обратил внимание на преимущества таких препаратов, когда "изотоп вводится и безболезненно, безвредно для человека гуляет практически по всему организму". "Это уникальный способ ранней диагностики, используется в кардиологии, онкологии", - отметил глава государства.

"Конечно, они [разработанные препараты] должны быть эффективно использованы", - согласился президент. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обратить внимание на эту проблему и "обязательно отреагировать".

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Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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