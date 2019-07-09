Путин пообещал попросить Росатом изучить изобретения молодых ученых УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал молодому ученому, что его разработки в сфере создания топливных элементов рассмотрит Росатом.

На встрече президента со студентами и аспирантами Уральского федерального университета к Путину обратился золотой медалист по направлению "Химия" и серебряный медалист по направлению "Физическая химия и катализ" олимпиады "Я - профессионал" платформы "Россия - страна возможностей" Роман Яговитин.

По его словам, молодым ученым удалось создать прототипы топливных элементов. "Они могут быть доведены до промышленных установок. Проблема внедрения университетских разработок в промышленность очень актуальна", - сказал Яговитин. Он отметил, что большинство топливных элементов в нашей стране являются зарубежной продукцией. "Без разработок прорывных технологий у нас не будет технического прогресса. А без технического прогресса трудно ожидать светлое будущее", - добавил он, обращаясь к главе государства.

"Сформулируйте для меня задание. Что я должен делать конкретно", - попросил его Путин.

Как уточнил Яговитин, ему хотелось бы получить поддержку государства, в том числе чтобы новыми разработками заинтересовался Росатом.

"Вы считаете, что это может использовать Росатом? Я вам обещаю, что в ближайшее время с вами свяжется руководитель компании Росатом и поговорит на эту тему. Будем через ректора (работать)", - ответил на просьбу Путин.