СМИ: археологи нашли библейский город Секелаг

Исследователи из совместной экспедиции Еврейского университета в Иерусалиме, Управления древностей Израиля и сиднейского Университета Маккуори заявили, что обнаружили руины города Секелаг. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Согласно Библии, гефский правитель Анхус отдал Секелаг во владение Давиду. В этом городе он скрывался от царя Саула.

Раскопки проводились в пустыне Негев, недалеко от города Кирьят-Гат на юге Израиля. Они начались в 2015 году. Было раскопано около 1 тыс. кв. м, прежде чем удалось обнаружить следы филистимлянского поселения, датируемого XI-XII веками до нашей эры. В частности, были найдены каменные и металлические сосуды, похожие на другие находки этого периода. Специалисты пришли к выводу, что город уничтожил пожар.

Археологи также обнаружили над руинами следы сельского поселения, которое можно отнести ко времени царя Давида - началу X века до нашей эры. Исследователи нашли десятки цельных глиняных сосудов, идентичных тем, которые были обнаружены во время раскопок в Хирбет Кейафе, где, по мнению исследователей, находится библейский город Шаараим. Также были найдены миски, кувшины и другие сосуды, оформленные в стиле, характерном для эпохи Давида.