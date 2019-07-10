Ученые из Японии исследуют возможность производства низкозатратного топлива из водорослей

ТАСС, 10 июля. Группа исследователей из университета Цукубы в Японии представила новую методику производства энергии с помощью органических молекул из водорослей с использованием графена. Как сообщает издание Science Daily, новый метод производства биотоплива существенно менее затратен по сравнению с его аналогами.

Технология, предложенная исследователями, позволяет повысить коэффициент извлечения энергии, что происходит за счет более эффективного метода удаления воды из водорослей, основанного на использовании графеновых материалов. Графен защищает биомассу от перегрева и поглощает больше солнечной энергии для испарения воды, обладая низкой теплопроводностью.

Кроме того, новый подход более выгоден с точки зрения затрат, поскольку система испарения воды работает на высоких скоростях без центрифугирования и сжатия, а графеновые компоненты могут использоваться многократно. По завершении исследований планируется оценить возможность внедрения предложенной технологии в промышленных масштабах.

В борьбе с глобальными климатическими изменениями потенциал применения биомассы водорослей как топливного сырья особенно высок, поскольку водоросли не только преобразуют солнечный свет в энергию биомолекул, но и поглощают углекислый газ по мере своего роста.