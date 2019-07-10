Петрозаводский вуз вместе с разработчиками создает консорциум по системам хранения данных

ТАСС, 10 июля. Центр разработки и производства микроэлектроники GS Nanotech, компания "Депо Электроникс" и Петрозаводский государственный университет организуют консорциум для развития систем хранения данных в России. Соглашение подписано на выставке ИННОПРОМ, сообщил ТАСС представитель компании GS Group.

"В рамках выставки ИННОПРОМ <...> подписано соглашение о создании консорциума, нацеленного на развитие в России экосистемы разработчиков и производителей продуктов и сервисов для систем хранения данных для формирования рынка конкурентоспособных решений", - говорится в сообщении.

Стороны договорились совместно работать над проектами по развитию отечественных продуктов на рынке хранения данных, производству вычислительной техники, периферийного и телекоммуникационного оборудования. Также стороны приняли на себя обязательства содействовать продвижению и реализации проектов по разработке, проектированию и производству отечественных программно-аппаратных решений, развивать отечественную элементную базу.

По данным аналитического центра GS Group, поставки твердотельных накопителей (SSD) в Россию в 2018 году показали рост более 30% по сравнению с 2017 годом. При этом оборот рынка SSD в России остался на прежнем уровне - около 200 млн долларов. При этом в компании подчеркнули, что максимальная локализация производства SSD-накопителей в России реальна в ближайшие несколько лет при синхронизации участников рынка и государства.

GS Nanotech специализируется на разработке и тестировании микроэлектронной продукции. Производственные мощности компании - до 20 млн микросхем и до 1 млн SSD в год. Предприятие входит в состав частного инновационного кластера "Технополис GS" в Калининградской области. "Депо Электроникс" - российский разработчик и производитель вычислительной техники и комплексных решений, имеющий сеть из более чем 200 интеграционно-сервисных центров.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.