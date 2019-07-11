РФФИ и Академия общественных наук Вьетнама поддержат ученых грантами до 1,5 млн рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Вьетнамская академия общественных наук выделят на лучшие проекты фундаментальных научных исследований ученых двух стран гранты от 700 тыс. до 1,5 млн рублей в год. Заявки на конкурс принимаются с 16 июля по 31 октября, сообщила в четверг пресс-служба РФФИ.

"Задача конкурса - поддержка фундаментальных научных исследований, развитие международного сотрудничества в области фундаментальных научных исследований, создание условий для выполнения совместных научных проектов учеными из России и Вьетнама", - говорится в сообщении.

Срок реализации проекта - один, два или три года. Итоги конкурса будут объявлены на сайте российского фонда не позднее 20 марта 2020 года.

На конкурс принимаются заявки от научных коллективов численностью от двух до 10 человек, ведущих исследования по следующим направлениям: история, археология, этнология и антропология, экономика, философия, политология, социология, правоведение, история науки и техники, науковедение, филология и искусство ведение, психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья и экологии человека, а также глобальные проблемы и международные отношения.

"Проект не должен быть представлен на конкурс, если по своему содержанию он аналогичен проектам, ранее получившим финансовую поддержку, независимо от ее источника", - говорится в условиях конкурса.

Среди других критериев конкурсного отбора, в частности, актуальность исследования, новизна ожидаемых результатов и их соответствие мировому уровню, квалификация участников проекта, научный задел, целесообразность и необходимость выполнения исследований совместно именно с этим зарубежным партнером и ряд других.