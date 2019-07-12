Ученые считают, что сильная гроза на севере Греции стала следствием изменения климата

АФИНЫ, 12 июля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Сильнейшая гроза в ночь на четверг на севере Греции, возможно, стала следствием происходящих глобальных изменений климата. Такое предположение высказал Эфтимис Леккас, профессор прикладной геологии и борьбы с природными катастрофами, декан кафедры геологии и геоэкологии Университета Афин.

"Резкое наступление непогоды, очень высокая скорость ветра и сильный дождь, а также короткая продолжительность удара стихии являются главными характеристиками мощнейшей грозы, произошедшей в ночь на четверг на севере Греции, особенно в районе полуострова Халкидики", - сказал Леккас в эфире радиостанции "Практорио 104,9" Афинского Македонского агентства новостей (АМНА). "Эти явления в сочетании с экстремально высокими температурами, которые преобладали в Греции в последние дни, привели к сильнейшей буре, которая объясняется изменениями климата", - заявил профессор. Он отметил, что гроза длилась всего около 10 минут, но привела к катастрофическим последствиям.

Научный сотрудник Национальной обсерватории Афин Сакис Караяннидис также считает, что "сочетание метеорологических явлений стало причиной природной катастрофы, которая произошла на части полуострова Халкидики". По его словам, впечатляющим, хотя "отнюдь не беспрецедентным" было очень большое количество молний, зарегистрированных учеными. "Действительно за сутки на всей территории Греции, согласно подсчету, проведенному автоматически системой ZEUS Афинской обсерватории, было более 5 тыс. ударов молний. Это много, но не беспрецедентно много", - сказал он.

Профессор метеорологии и климатологии в Салоникском университете имени Аристотеля Теодорос Каракостас охарактеризовал произошедшую на Халкидики грозу как "достаточно редкое погодное явление". По словам Каракостаса, нынешний грозовой фронт зародился в области озер Преспа. "Буря была значительно усилена влажностью. Поскольку перемещение воздушных масс было достаточно быстрым, то грозовой фронт ударил с большой интенсивностью и привел к таким негативным результатам", - пояснил профессор.

Руководитель службы прогнозов Национальной метеорологической службы Тодорис Колидас выразил мнение, что прошедшая на полуострове Халкидики катастрофическая гроза была очень похожа на такую же бурю, которая обрушилась на Салоники и зону залива Термаикос 21 июля 1983 года и привела к гибели девяти человек. "Метеорологические данные, которые мы собрали за последние несколько дней, показали, что это была та же самая ситуация - "как под копирку" - со штормовым ветром. Именно поэтому мы и выступили с предупреждением о надвигавшихся опасных погодных явлениях, а не просто об ухудшении погоды", - сказал он.

На территории полуострова Халкидики в ночь на четверг прошли проливные дожди и сильный град, были повреждены здания и линии коммуникаций. Штормовой ветер сорвал крыши с ряда домов и таверн, перевернул автомобили, сломал дорожные знаки, вырвал с корнем множество деревьев, повалил колонны линий электропередачи. По данным греческой полиции, погибли шесть иностранцев, в том числе два гражданина РФ. Пострадали более 100 человек. Седьмой жертвой непогоды стал рыбак, вышедший на деревянной лодке в ночь на четверг на ловлю рыбы в море. Его тело позже нашли и опознали спасатели.

Национальная метеорологическая служба Греции заранее предупредила власти и население о надвигающейся грозе, однако, такая информации, скорее всего, до иностранных туристов, не знающих греческий язык, не дошла. Во всяком случае, многие очевидцы говорили о том, что никаких предупреждений от местного персонала они не получали. Власти объявили в четверг в районе Халкидики чрезвычайное положение.