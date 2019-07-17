Водолазы РГО приступили к самым глубоководным археологическим работам в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) начали работы на затонувшем в XIX веке в восточной Балтике английском торговом судне, рассказал в среду ТАСС исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин. Эти работы станут самыми глубоководными в истории российской археологии.

"Экспедицию 2019 года мы начали благополучно. Предварительная подготовка даёт свои результаты. Успешно опробована разработанная методика удаления ила из внутренних помещений английского кеча (торговое парусное судно - прим. ТАСС), и по сути мы сейчас исполняем самые глубоководные раскопки в истории отечественной науки", - сказал собеседник агентства.

Судно было обнаружено исследователями в 2017 году на глубине 60 метров. Как считают ученые, кеч, груженный посудой, шел в Россию из Англии и потерпел крушение во второй половине XIX века.

"Нам удалось заглянуть в трюмные помещения кеча, размыв часть ила через погрузочный люк. Теперь мы наблюдаем крышки ящиков и, конечно, наша задача сейчас - понять, что в них находится. Вторым направлением работ, если позволит погода за один сезон, станет проникновение в жилые помещения объекта. Но это будет зависеть от того, насколько быстро мы справимся с изучением генерального груза", - пояснил Фокин, добавив, что ученые уже смогли в этом сезоне поднять на поверхность несколько образцов личных вещей моряков судна.

Сезон работ в акватории острова Гогланд должен завершиться к 10 августа 2019 года.