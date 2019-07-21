Ученые из 26 стран собрались в Томске, чтобы обсудить влияние горных пород на чистоту воды

ТОМСК, 21 июля. /ТАСС/. Обсуждение взаимодействия воды с горными породами и вопросов качества питьевой воды в современном мире находится в центре внимания более 260 ученых из 26 стран мира, собравшихся на международный симпозиум в Томске. Его открытие состоялось в воскресенье.

"Для нас всех важно качество воды, а качество воды определяется рядом процессов, геохимических, в первую очередь. Помимо взаимодействия горных пород с водой, появилась проблема взаимодействия с человеком. Об этом тоже будет идти речь на конференции", - сказал журналистам один из организаторов мероприятия, первый проректор Томского политехнического университета (ТПУ) Мехман Юсубов.

Как уточнила журналистам генеральный секретарь симпозиума Наталья Гусева, помимо российских ученых в мероприятии принимают участие 120 геологов, геохимиков и вулканологов из 25 стран мира. "Самые большие делегации - из Китая, США и Канады. К нам приехали также ученые из Испании, Италии, Великобритании, Франции, ЮАР, Бразилии, Мексики и других стран", - сказала Гусева.

Она отметила, что основная цель симпозиума - привлечь в Томск большое количество иностранных ученых, сформировать новые научные связи и завязать сотрудничество. Это позволит лучше изучить проблематику и, возможно, организовать проекты, решающие проблему загрязнения питьевой воды во всем мире.

Она сообщила, что симпозиум будет проходить в течение недели. Представители международного научного сообщества помимо вопросов качества питьевой воды и влияния породы и человека на загрязнение вод, обсудят наиболее актуальные аспекты взаимодействия системы "вода-порода", вопросы формирования месторождений нефти и газа, взаимодействие воды и породы при разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, глобальные изменения окружающей среды, геохимию болотных вод и многое другое.