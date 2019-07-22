Ученые РФ создали специальный мультиминеральный комплекс для жителей Севера

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) исследовали особенности макро- и микроэлементного баланса у жителей Карелии и на основе полученных результатов создали и запатентовали мультиминеральный комплекс. Все входящие в его состав минералы, среди которых кальций, магний, цинк, селен, позволяют эффективно компенсировать дефицит элементов, характерный для северных районов, сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

"Ученые ПетрГУ создали мультиминеральный комплекс для профилактики и коррекции элементного дисбаланса на Севере и адаптации к условиям Арктики. Применение мультиминерального комплекса позволит снизить уровень заболеваемости населения Карелии, связанный с дефицитом кальция, магния, цинка и селена. Комплекс не содержит синтетических витаминных веществ, выполнен в виде капсул и предназначен для приема внутрь", - говорится в сообщении.

Почти на всех северных территориях, в том числе Карелии, питьевая вода - слабоминерализованная. А недостаток макро- и микроэлементов, поступающих в организм человека извне - с питьевой водой и пищей - предрасполагает к развитию заболеваний и патологий. Ученые ПетрГУ провели исследование, в ходе которого изучили содержания макро- и микроэлементов в организме жителей Карелии, проанализировав состав их волос. А затем сравнили полученные результаты с аналогичными показателями жителей средней полосы РФ.

Оказалось, что у большинства молодых людей (20-25 лет), принявших участие в исследовании, - дефицит кальция, магния, натрия, а также жизненно необходимых микроэлементов кобальт и йода. У людей старше 60 лет был отмечен избыток в волосах токсичных ртути и свинца. А также дефицит более 10 элементов, среди которых кальций, магний, цинк, железо и так далее.

Для профилактики и коррекции выявленных нарушений ученые ПетрГУ предлагают принимать специальный минеральный комплекс, содержащий в своем составе только те элементы, дефицит которых характерен для данного региона. Они разработали и получили патент на свой мультиминеральный комплекс для жителей северных территорий.

Отмечается, что в отличие от уже присутствующих на рынке минеральных препаратов, разработанный в ПетрГУ, отличается тем, что содержит все входящие в его состав минералы - кальций, магний, цинк, селен - в половине рекомендованной суточной нормы, что позволяет эффективно компенсировать дефицит этих элементов. Также большинство представленных на рынке мультиминеральных комплексов содержат в себе витамины, которые могут провоцировать аллергические реакции или гипервитаминоз у людей, не страдающих их дефицитом.

О Стратегии развития Арктической зоны

Работа ученых ПетрГУ входит в комплекс исследований, связанных с изучением путей адаптации человека и организмов различных таксономических групп к экстремальным условиям Арктики в рамках "Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года".

Согласно Стратегии, к приоритетным направлениям развития Арктической зоны относятся: комплексное социально-экономическое развитие региона, развитие науки и технологий, создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение экологической безопасности, международное сотрудничество в Арктике, обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации в Арктике.