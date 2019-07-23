Ученые: Леонардо да Винчи использовал масла розмарина и льна при создании картин

РИМ, 23 июля. /ТАСС/. Леонардо да Винчи (1452-1519) использовал при создании своих картин льняное масло и масло розмарина, а также желток. Теперь это документально доказано международной группой ученых, которые впервые в истории провели особый химический анализ картины школы Леонардо.

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Исследование картины "Донна нуда" из коллекции Государственного Эрмитажа, результаты которого были опубликованы в Journal of Proteomics (Elsevier), проводилось с участием специалистов российского музея, а также ведущих экспертов из итальянских Политехнического университета (Милан) и Пьемонтского университета. Как ТАСС пояснил один из участников проекта Глеб Зильберштейн, работающий в Израиле, впервые был установлен точный состав масел, смол и "темпера грасса", использовавшийся в школе Леонардо.

"Нам удалось обнаружить "авторский слой", что дает основания для физико-химической атрибуции. И эта работа дает возможность сделать "молекулярный паспорт" для "бренда Леонардо", - сказал Зильберштейн. "Масла и смолы, которые использовал мастер Возрождения при экстракции из картины дали ощущение запаха леса после дождя. Это было удивительно", - поделился ученый.

Его коллега профессор Пьер Джорджио Ригетти из миланского Политехнического университета пояснил, что при проведении исследования использовалась специальная инновационная технология EVA с применением этиленвинилацетата (вещество, относящееся к классу сложных эфиров), которая позволяет определить точный химический состав, не повреждая произведения искусств. "Точный химический состав красок Леонардо не удалось определить даже при реставрации его знаменитой фрески "Тайная вечеря", поскольку в тот период [1978-1998] не существовало технологии, которую мы применили сейчас", - сказал итальянский специалист.

"Донна нуда" является одной из около 20 так называемых "Обнаженных Джоконд", считающихся версиями знаменитого портрета Леонардо, которые были выполнены в основном учениками художника. Некоторые являются точными репликами только без одежды, другие значительно отличаются. По крайней мере один рисунок из музея Конде во французском Шантийи принадлежит кисти самого Леонардо. "Донна нуда" была приобретена Екатериной II в 1779 году в Англии. Доподлинное авторство полотна не установлено.

Нынешнее исследование, уникальный проект российских, итальянских и израильских ученых, открывающий дорогу подобному сотрудничеству с разными музеями мира, приурочено к юбилейному году Леонардо, который умер ровно 500 лет назад. Зильберштейн и Ригетти уже сотрудничали ранее. В частности, благодаря той же технологии EVA при проведении анализа манускрипта Казановы, хранящегося в Национальной библиотеке Парижа, им удалось доподлинно установить, что знаменитый "венецианский любовник" страдал гонореей. Сведения об этом существовали, но никогда не были подтверждены документально. Ученые обнаружили следы сульфида ртути, который использовали художники. Им также лечили половые заболевания в XVII веке. Зильберштейн и Ригетти также анализировали рукописи русских писателей - Антона Чехова и Михаила Булгакова, которым "подтвердили диагнозы" соответственно туберкулеза и почечной недостаточности, которыми те страдали и от которых лечились.