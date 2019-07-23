Ученые выяснили, что закадровый смех делает глупые шутки смешнее

ЛОНДОН, 23 июля. /ТАСС/. Закадровый смех положительно влияет на восприятие даже несмешных шуток. Как сообщается на сайте научного журнала Current Biology, аналогичная взаимосвязь обнаружена и при оценке шуток людьми с аутизмом.

В эксперименте участвовало 72 человека, в том числе и люди с нарушениями развития. Профессиональный комик зачитывал им 40 шуток, которые могли сопровождаться двумя видами закадрового смеха - спонтанным и постановочным.

Участникам было предложено оценить шутки по шкале от одного до семи, где один - "совсем не смешно", а семь - "уморительно". Для эксперимента были специально отобраны только неудачные шутки (их еще называют dad jokes), представленные в форме "вопрос-ответ" и основанные на игре слов.

Оказалось, что шутки, сопровождаемые записью человеческого смеха, оцененивались в среднем выше, чем те же шутки без смеха. Единственное различие между участниками заключалось в том, что люди с аутизмом оценивали шутки в среднем выше, чем участники без аутистических расстройств.

Ученые отмечают, что данное исследование имеет хорошие перспективы. Так, например, не ясен механизм влияния смеха на восприятие шутки мозгом. Исследователи намерены затронуть этот вопрос в следующих научных работах.

Аутизм, или расстройства аутистического спектра, - это нарушение развития, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Основные симптомы аутизма относятся к трем сферам: способность общаться со взрослыми и детьми (нарушения в области социального взаимодействия); способность разговаривать с другими людьми, пользоваться жестами и мимикой для общения (нарушения в области коммуникации); повторяющееся поведение (ограниченность интересов, стереотипные действия).