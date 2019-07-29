Резидент фонда "Сколково" получил возможность выводить бизнес в WhatsApp

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Компания-резидент фонда "Сколково" получила возможность делать чат-боты для WhatsApp, что упрощает подключение официального бизнес-аккаунта в этом мессенджере для компаний и дает преимущество при защите новых проектов, сообщает в понедельник пресс-служба "Сколково".

"Резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково" компания "Лаборатория Наносемантика" получила возможность официально делать чат-ботов для мессенджера WhatsApp. Подключение обеспечила компания Infobip, которая является официальным провайдером WhatsApp Business. Теперь клиентам и чат-ботам "Наносемантики" доступна самая популярная в России площадка - мессенджер WhatsApp, который насчитывает более 27 млн пользователей в месяц, 59% из которых ежедневно используют мессенджер на смартфоне. Партнерство с Infobip упростит подключение официального бизнес-аккаунта WhatsApp для контакт-центров и компаний, которые уже являются клиентами "Наносемантики", и дает преимущество при защите новых проектов", - говорится в сообщении.

Чат-боты в WhatsApp решают практически те же самые задачи, что и в остальных мессенджерах - Viber, Telegram, Facebook Messenger. Бот может отправлять ссылки на продукты компании, аудиофайлы, изображения, геолокацию, а у пользователей есть возможность использовать в том числе готовые кнопки ответов. Чтобы начать общение с клиентами через WhatsApp, компании нужно получить доступ к программному интерфейсу приложения WhatsApp Business, а затем получить подтвержденный бизнес-аккаунт. Чтобы пройти проверку, нужно указать имя бренда и отправить аккаунт на модерацию, регистрация бизнес-аккаунта занимает от трех недель до одного месяца.

"Примерно 40% наших клиентов заинтересованы в расширении каналов общения чат-бота с пользователями, особенно когда речь идет о самом популярном мессенджере в России. Благодаря партнерству с Infobip в ближайшее время мы запустим первых ботов для нескольких текущих клиентов", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела развития "Лаборатории Наносемантика" Андрея Золотарева. По словам руководителя направления робототехники и искусственного интеллекта ИТ-кластера фонда "Сколково" Павла Кривозубова, "современные мессенджеры уже давно стали не только средством для общения, но и инструментом для бизнеса". "С помощью мессенджеров проводят удаленные мероприятия, делают опросы и осуществляют информирование клиентов. Чат-боты компании "Наносемантика" для WhatsApp являются абсолютно верным шагом в данном направлении", - приводятся в сообщении его слова.

"Лаборатория Наносемантика" - ведущий российский разработчик технологий искусственного интеллекта. Компания специализируется на интернет-технологиях и решениях для качественного обслуживания клиентов, и разрабатывает виртуальных консультантов, способных имитировать естественную речь.

О фонде

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. В 2018 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за девять лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. Важной частью экосистемы "Сколково" является Сколковский институт науки и технологий (Сколтех).