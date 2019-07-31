В Канаде обнаружили останки древнего "ктулху"

ТАСС, 31 июля. Ученые из Королевского музея Онтарио и Университета Торонто обнаружили на юге Канады окаменелости хищника кембрийского периода, жившего на Земле более полумиллиарда лет назад и обладавшего массивным панцирем и острыми зубами. Фото останков доисторического существа возрастом более полумиллиарда лет, которое напоминает "Ктулху" из рассказов Говарда Филлипса Лавкрафта и является дальним родственником крабов и пауков, представлены в среду в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Данный представитель доисторической фауны похож на "Ктулху" и одновременно на звездолет Millennium Falcon из фильма "Звездные войны". Это беспозвоночное существо, получившее имя Cambroraster falcatus, обладало довольно большими размерами - его длина превышала 30 см, что делало его одним из самых крупных хищников кембрия. Как предполагают ученые, древний "ктулху" обитал на дне моря и добывал пищу достаточно необычным образом. Используя в качестве грабель свои многочисленные щупальца, он просеивал песок на дне первичного океана Земли и извлекал органические останки и мелких беспозвоночных, после чего отправлял их в рот, усеянный острыми зубами.

"Широкий панцирь на голове Cambroraster falcatus, а также скрытые в нем глаза делают этих существ очень похожими на мечехвостов, населяющих дно Мирового океана сегодня. По сути, мы столкнулись с очередным ярким примером так называемой конвергентной эволюции", - приводятся в статье слова Джозефа Мойсюка, ведущего автора исследования.

Место находки - сланцы Бёрджес - находится в провинции Британская Колумбия. Здесь также находятся окаменелости кембрийского периода палеозойской эры, возраст которых превышает 500 млн лет. Данные находки стали доказательством "кембрийского взрыва" - внезапного увеличения биоразнообразия на планете, сопровождавшегося появлением скелетной фауны и хищников.