Умер социолог Овсей Шкаратан

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Советский и российский социолог, заслуженный профессор Высшей школы экономики Овсей Шкаратан умер в среду на 88-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте НИУ ВШЭ.

"После продолжительной болезни ушел из жизни Овсей Ирмович Шкаратан, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный профессор НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией сравнительного анализа развития постсоциалистических обществ факультета экономических наук, основатель и долгие годы главный редактор журнала "Мир России", - говорится в сообщении.

"Профессор Шкаратан известен как один из отцов-основателей советской социологии", - отмечает пресс-служба ВШЭ.

Овсей Шкаратан родился 10 ноября 1931 года в Киеве. В 1954 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета им. Жданова. Шкаратан известен научными работами по проблемам социологии советского и постсоветского общества. Работал в различных учебных и научных организациях.

С 1995 года ученый работал в Высшей школе экономики, где участвовал в создании факультета социологии. Профессор (1976), заслуженный профессор ВШЭ (2018), заслуженный деятель науки РФ (2002). Награжден орденом Дружбы (2012).