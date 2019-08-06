Специалисты России и Франции изучат экстремальные климатические события в Европе

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Шесть научных проектов, среди которых разработка цифровых двойников исторического костюма, изучение экстремальных климатических явлений в Европе, а также получение новых материалов, стали победителями российско-французского конкурса. Каждый из них получит с российской стороны финансирование в 10 млн руб. на два года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Минобрнауки РФ подвело итоги конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что гранты предоставляются на исследования по приоритетным направлениям в рамках Партнерской программы Юбера Кюрьена - А.Н. Колмогорова с участием научно-исследовательских организаций и университетов Франции.

Конкурс был объявлен 19 февраля 2019 года. Заявки принимались до 21 марта, затем шла экспертиза проектов. Согласно требованиям, проект должен быть направлен на проведение прикладных исследований, выполняться совместно с одной или несколькими научно-исследовательскими организациями или университетами Франции. А результаты исследования должны включать в том числе совместные публикации в научных журналах.

Отмечается, что финансирование с российской стороны каждого из шести проектов-победителей составит 10 млн руб. на 2019-2020 годы (по 5 млн руб. в год). Французская сторона предоставляет эквивалентную сумму поддержки своим представителям, участвующим в проектах. В частности, поддержу получат исследование, инициированное Физико-техническим институтом им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук (РАН), по созданию мощных квантовых каскадных лазеров, проект Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН по изучению экстремальных климатических событий в Европе, исследование, инициированное Ивановским государственным политехническим университетом, по разработке цифровых двойников исторического костюма, федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова РАН, который в сотрудничестве с коллегами из Франции изучит микроэлементный состав раковин пресноводных моллюсков, что является индикатором условий окружающей среды.

Также поддержку получат Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН, который планирует разработать с французскими коллегами инновационные гибкие светодиоды красного видимого диапазона, и Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН с проектом по разработке новых магнитных материалов.