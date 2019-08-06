Три проекта ученых РФ и Германии получили гранты на изучение климата Арктики

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Три научных проекта российских и немецких ученых в области изучения изменений климата в Арктике получили на свои исследования гранты на 2019-2020 годы. По 20 млн рублей каждому предоставит российская сторона, эквивалентную сумму выделит Германия, сообщила во вторник пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Минобрнауки РФ подвело итоги конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" по проведению исследований по приоритетным направлениям в области морских и полярных исследований с научно-исследовательскими организациями и университетами Германии", - говорится в сообщении.

Конкурс был объявлен 1 мая, заявки принимались до 3 июня. Среди основных требований к заявкам - проект должен быть направлен на проведение прикладных исследований в области морских и полярных исследований, в том числе по изучению состояния и эволюции многолетней мерзлоты, климатических изменений и биоразнообразия в Арктике. Обязательное требование - проект должен выполняться совместно с одной или несколькими научно-исследовательскими организациями или университетами Германии.

Среди победителей - исследование Арктического и антарктического научно-исследовательского института по изучению арктической трансполярной системы в переходных климатических условиях. Грант также выделен на исследование взаимосвязи изменений климата в Арктике с глобальными климатическими процессами, инициированное Институтом физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН. Кроме того, победителем признан проект Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН по реконструкции климатической изменчивости в Арктике за последние столетия по данным наблюдений и палеоархивов.

Каждый из них получит от российской стороны около 20 млн рублей (примерно по 10 млн рублей в год). Немецкая сторона предоставляет эквивалентную сумму поддержки своим представителям, участвующим в проектах. Согласно условиям конкурса, приступить к исследованиям научные коллективы должны 26 августа, а завершить работы по проекту - к 30 сентября 2020 года.