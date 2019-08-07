В России в течение двух лет планируется запустить производство промышленных экзоскелетов

ТАСС, 7 августа. Ученые Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск) договорились с горно-металлургической компанией "Норникель" доработать промышленный экзоскелет, который призван облегчить физический труд работников и уменьшить риск получения травмы на производстве. Запустить его массовое производство планируется в течение двух лет, сообщила в среду пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Ученые из Курска и "Норникель" за два года выведут на рынок промышленный экзоскелет. Произойдет это в рамках исполнения договора между "Норникелем" и ЮЗГУ на выполнение опытно-конструкторской работы. Он был подписан в университете 5 августа", - говорится в сообщении.

Три экзоскелета ЮЗГУ уже проходят тестирование на предприятиях в Норильске. Они используются сотрудниками предприятия, например, для переноса тяжестей и выполнения другой работы, требующей физической силы. Экзоскелет снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат, что препятствует получению травм, а также повышает работоспособность сотрудников.

Кроме "Норникеля" разработкой ЮЗГУ заинтересовались другие компании. Первый этап обучения работе в экзоскелетных комплексах в университете проходят сотрудники из "Северстали", Магнитогорского металлургического комбината и Кольской ГМК (входит в группу компаний "Норникель"). По итогам тестирования и после внесения первичных правок в конструкцию компании получат свои модели курского экзоскелета.

"В ближайшие два года Россия может стать мировым лидером во внедрении экзоскелетных комплексов в промышленное производство. И хорошо, что это понимают крупные игроки рынка. Благодаря их поддержке мы сможем перейти от создания единичных экземпляров к массовому производству, что не только существенно снизит конечную стоимость продукта, но и увеличит его качество. А это уже благотворно скажется на внедрении этой технологии в повседневную жизнь", - цитирует пресс-служба ректора ЮЗГУ Сергея Емельянова.

Следующий этап тестирования экзоскелетов намечен на октябрь. На базе ЮЗГУ соберутся представители восьми крупных предприятий, в том числе ПАО "Газпром" и "Росатом".