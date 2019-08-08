Археологи обнаружили в Азове свидетельство нетипичного для Золотой Орды ремесла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 августа. /ТАСС/. Археологическая экспедиция, проводящая раскопки в городе Азове Ростовской области, на месте которого в XIV веке находился золотоордынский город Азак, обнаружила фрагменты декоративного панно, которые заставили ученых по-другому взглянуть на развитие ремесел и художественных промыслов в золотоордынских поселениях. Об этом рассказал ТАСС археолог, кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Азак золотоордынский, занимающий примерно половину современного Азова, является одним из крупнейших городов Средневековья в Восточной Европе и памятников археологии в стране. Именно благодаря раскопкам известно то, каким был город, чем занимались его жители, так как не сохранилось подробных описаний и карт, которые бы описывали Азак. В XIV веке город был одним из торговых, политических, административных и ремесленных центров цивилизованного мира того времени.

По словам Масловского, фрагменты декоративного панно были найдены в слое мусора, оставшегося после разрушения богатого дома. Несмотря на небольшой размер фрагментов, ученым удалось воссоздать первоначальный облик находки. "Панно представляло собой деревянную основу, обтянутую тканью, по которой и была выполнена роспись. Белый фон и роспись красным и коричневым плюс мелкая черная роспись по красному и золотистым по коричневому", - рассказал археолог.

По его словам, находка уникальна, так как ни с чем подобным археологи ранее не сталкивались. "Это абсолютно новая информация <…> То, что в ордынских домах были ковры … что у них стояла керамика, оружие и прочее - было понятно, а вот то, что в домах золотоордынцев были такие декоративные панно, никому не было известно", - пояснил он.

По мнению ученых, такое панно могло быть сделано только высококлассным ремесленником. "Находка одного такого панно говорит нам о том, что существовала целая ремесленная отрасль, потому что это вещь не единична, наверняка были еще такие панно", - уточнил ученый.

В том же месте археологи обнаружили фрагменты селадонового (селадон - фарфор, имитирующий нефрит - прим. ТАСС) блюда XIV века с рельефным орнаментом, изображающим цветок лотоса.

Керамический водопровод

Раскопки идут на Петровском бульваре, в самом центре Азова. В скором времени там начнутся работы по строительству магистральной линии городского водопровода. Именно там археологи обнаружили средневековый водопровод. Находку тоже можно назвать уникальной - в 2004 году на территории города уже находили аналогичное сооружение, но оно было разобрано и расположено на самой окраине города.

По словам Масловского, из письменных средневековых источников было известно, что значительную часть горожан водой снабжали водовозы - ездили по улицам с наполненными кувшинами, хозяйки их забирали и потом возвращали пустыми. "Колодцев здесь не было, вода слишком глубоко, а город над рекой находится на высоте более 20-30 м", - уточнил археолог.

Открытие этого года помогло получить более обширное представление о технологии водоснабжения в золотоордынском Азаке. "Водопровод указывает, что источники [воды] все-таки были, не где-то на окраинах, а именно в центральной части города. Наверняка такой водопровод был не один. Это целая отрасль хозяйства. Были мастера, которые были в состоянии посчитать уклон местности, как все это построить. Это новый пласт информации", - пояснил Масловский.

В 2019 году раскопы пересекают почти весь центр средневекового города. По словам археологов, за это время был сделан целый ряд значимых находок, в том числе купольный подземный склеп с квадратным основанием, сложенным из мелкого камня и дромоса (подземного лаза), через который и совершались захоронения. Также были обнаружены два каменных здания, около десятка улиц, 20 жилищ, 60 хозяйственных ям, 50 погребений и другое. Раскопки в центре Азова продолжатся до конца августа.