Астрономы СПбГУ создали алгоритм для поправки часов навигационных спутников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Ученые-астрономы из Санкт-Петербургского государственного университета совместно с группой компаний "Геоскан" смогли создать алгоритм, который позволяет корректировать данные часов, установленных на навигационных спутниках. Об этом сообщил ТАСС соавтор исследования Сергей Петров. По его словам, это позволит избежать ошибок в навигационных данных, вызванных постепенным отставанием или спешкой часов.

"По сути, навигационный спутник - это не что иное, как часы на земной орбите. С орбиты он передает свои данные, мы на земле их принимаем и определяем координаты. Точность хода часов здесь является определяющим фактором, а любые часы сколь угодно точные, все равно обладают ошибками, накапливают ошибки. Мы впервые создали модель, которая позволяет точно определять поправки часов и, что важнее, предсказывать их на будущее", - сообщил ТАСС Петров.

По его словам, часы, установленные на спутнике, могут отставать или спешить не только из-за погрешностей самого механизма, но и вследствие воздействий температуры и других сил. Ошибки на доли секунды могут сказаться в неточностях навигационных данных "от сантиметров до метров".

"Наша модель позволяет учитывать ошибки, связанные с выходом из строя часов, изменением температуры и просто старением. Модель применена к тем спутникам, которые находятся на орбите сейчас - мы обрабатываем и уточняем их показания на Земле без воздействий на сами часы", - рассказал Петров.

Таким образом, наземный компьютер, принимая и обрабатывая данные со спутника, делает поправку на те неточности, которые были накоплены часами спутника и конвертирует их в точные данные.