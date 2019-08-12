Ученые создадут на Хайнане экспериментальную плантацию по выращиванию риса в морской воде

ХАЙКОУ /Китай/, 12 августа. /ТАСС/. Китайские специалисты создадут в уезде Вэньчан (провинция Хайнань, Южный Китай) экспериментальную плантацию для опытов по выведению солеустойчивого риса в морской воде. Как сообщила газета "Хайнань жибао", под эти нужды для группы ученых во главе с академиком Юань Лунпином будет выделено 7 га земли, а до конца года планируется предоставить еще 70 га.

"В этом году планируется арендовать более 1 тыс. му (китайская единица измерения площади, составляющая около 0,07 га) земли возле города Пуцянь в уезде Вэньчан для экспериментов по выращиванию морского риса. В настоящее время мы начинаем возделывать 100 му угодий (около 7 га)", - приводит издание слова одного из участников проекта ученого Лю Сюна.

Как отметил эксперт лаборатории по изучению солевыносливых культур провинции Хайнань Ло Юэхуа, термин "морской рис" носит неофициальный характер, так как это растение не культивируется непосредственно в морской воде. Такой рис всходит и выживает в соланчаке - почве, верхний слой которой характеризуется наличием легкорастворимых солей, где большинство растений гибнут.

По оценкам специалистов, если засеять морским рисом приливно-отливную зону площадью 7 млн га, то полученный урожай позволит прокормить около 200 млн человек. Как отмечают исследователи, береговая линия острова Хайнань составляет около 1,8 тыс. км, а площадь низин в приливно-отливной зоне достигает почти 152 тыс. га.

Исследовательская база ученых будет расположена в районе городов Пуцянь и Цзиньшань. Эти районы сильно пострадали от тайфуна "Раммасун" в 2014 году: из-за удара стихии большое количество плодородных земель оказались загрязнены солью и их плодородность значительно снизилась. В настоящее время 24,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий там остаются заброшенными.