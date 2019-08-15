Археологи обнаружили в центре Пскова могильник XV века

ПСКОВ, 15 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили в историческом центре Пскова захоронение XV века, на территории которого сейчас располагаются Поганкины палаты - комплекс зданий, возведенных в XVII веке известным псковским купцом Сергеем Поганкиным, сообщила в четверг на пресс-конференции археолог, руководитель исследовательских работ Татьяна Ершова.

В настоящее время в зданиях палат размещается Псковский музей-заповедник, который является одним из старейших в России. По словам Ершовой, общая площадь раскопа в районе Поганкиных палат, которую планируют изучить археологи, составляет более 1,1 тыс. квадратных метров. Пока специалисты исследовали лишь половину этой территории, открыв культурные отложения XII-XIX веков.

"Работы ведутся по периметру всех палат. Такие объемные работы на этом комплексе впервые. На раскопе мы открыли могильник, который существовал до Поганкиных палат, который датирован XV веком. Связан он с церковью Похвалы Богородицы, церковь была построена в 1442 году, это одна из самых больших церквей, которая находилась в Окольном городе. И палаты стоят на этом могильнике, мы совершенно четко можем сказать", - рассказала Ершова.

По ее словам, территория захоронения была застроена зданиями еще до возведения каменных палат, дошедших до наших дней. "Хочу в оправдание Сергею Поганкину сказать, что до строительства палат здесь находились усадьбы, которые он скупал и потом ставил палаты. Так вот усадьбы стояли тоже на этом могильнике. Могильник просуществовал здесь до XVI века, а когда территория стала осваиваться, он отодвинулся, и здесь возникли усадьбы. Нами открыта дорога XVI века, которая сначала шла прямо по могильнику, а потом обходила его", - пояснила археолог.

Она также отметила, что при раскопках были открыты фрагменты дороги XII века и обнаружено множество вещей, связанных с личностью известного псковского купца Поганкина. "Найдено много посуды, дорогой, стеклянной, голландской, вещи, связанные с работой [Поганкина] - большая гербовая британская печать, относится она ко времени Карла II, то есть, вероятнее всего, Поганкин совершал сделки, связанные непосредственно с Великобританией. И [найдено] огромное количество голландских трубок [для курения]", - добавила Ершова.

Сергей Поганкин - известный псковский купец, который также являлся главой денежного двора во Пскове, одного из четырех, существовавших на Руси, а также руководил псковской таможней. Поганкины палаты представляют собой двух- и трехэтажные здания, они были самой большой гражданской постройкой на территории древнего Пскова. В настоящее время объект является памятником истории и культуры федерального значения.