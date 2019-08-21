В Минобрнауки предложили премировать разработчиков за внедрение инноваций на производстве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников предложил актуализировать меры материального стимулирования авторов разработок и инноваций, которые способствуют их внедрению в производство. В частности, сформировать систему вознаграждения таких сотрудников, сообщила в среду пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ.

"Мы считаем необходимым актуализировать меры материального стимулирования, направленные на обеспечение участия авторов (результатов интеллектуальной собственности (РИД) в процессах обеспечения охраны и коммерциализации РИД, сформировать систему вознаграждения сотрудников, участвующих в управлении правами на РИД, способствующих их внедрению в производство, поиску новых способов применения и потенциальных потребителей результатов, заключению лицензионных соглашений и получению лицензионных платежей", - цитирует пресс-служба Трубникова.

Он пояснил, что именно от заинтересованности авторов разработок и инноваций в создании и последующей материализации идей, от умения воплотить идею в технологии, продукты или услуги, от умения получить выгоду и информировать о своих достижениях зависит формирование благоприятного климата для развития научного, технологического, инженерного творчества.

По словам Трубникова, одной из ключевых задач разрабатываемой Стратегии в сфере интеллектуальной собственности должно стать выполнение комплекса мероприятий, направленных на создание класса эффективных правообладателей. А целью Стратегии - создание открытого современного рынка интеллектуальной собственности, содержащего систему финансовых и нефинансовых инструментов поддержки изобретательской деятельности.

"Для достижения результата необходимо, в том числе, обеспечить совершенствование законодательства в этом направлении, расширить информационную среду для более широкого понимания интеллектуальной собственности, ее роли и механизмов в обществе, а также создать систему трансфера результатов интеллектуальной деятельности и поощрения технического творчества посредством гарантий защиты прав авторов", - считает Трубников.

В среду Минобрнауки России совместно с Министерством экономического развития РФ и Роспатентом провели совещание по вопросу разработки Стратегии развития Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности.