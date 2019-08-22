"Россия - страна возможностей" в 2020 году проведет конкурс для молодых ученых

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" намерена в 2020 году организовать конкурс для молодых ученых. Об этом сообщила в четверг пресс-служба организации.

"Продвижение молодых ученых и поддержка научных разработок в разных сферах - одни из самых актуальных вопросов научно-образовательной политики России. Считаем важной работу по выявлению и поддержке лидеров науки и новых технологий, поэтому в 2020 году мы запустим новый конкурс для талантливых специалистов в этих сферах", - приводятся в сообщении слова гендиректора АНО Алексея Комиссарова.

В пресс-службе уточнили, что конкурс будет проводиться в несколько этапов, а наставниками в проекте выступят ведущие ученые, ректоры университетов, руководители научных организаций, научных фондов и институтов развития, а также представители органов государственной власти. "В настоящее время идет проработка системы оценки и механики конкурса", - отметили в АНО.

По данным организаторов, конкурс будет охватывать как технические, так и гуманитарные науки.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о проведении всероссийского конкурса для молодых ученых в технологической сфере. Как сообщает сайт Кремля, такое поручение глава государства дал АНО "Россия - страна возможностей" по итогам встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета, которая состоялась 9 июля.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.