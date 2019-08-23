Российские ученые научились регулировать структуру искусственной костной ткани

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты Сколтеха, Института физиологически активных веществ РАН и Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали метод управления строением искусственной костной ткани на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российского научного фонда, чьим грантом поддержано исследование.

Авторы разработки использовали технологию, предложенную специалистами НИТУ "МИСиС". В ходе эксперимента ученые просеивали порошкообразный полиэтилен и поваренную соль, смешивали в определенных пропорциях и подвергали тепловой обработке, формируя из смесей цилиндры под воздействием давления. После процедуры соль удалялась. Ученые доказали, что размер пор в материале зависит от диаметра частиц соли.

"В ходе проекта РНФ химики и инженеры впервые изучили структурные особенности пористого материала, полученного таким способом, и доказали, что технология позволяет управлять размером пор. Метод позволяет создавать в полиэтилене поры нужного размера и воспроизводить сложное строение костной ткани", - говорится в сообщении.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен - плотный полимер из длинных линейных цепочек полиэтилена, прочный и безопасный для организма человека. Материал может повторять пористую форму человеческой кости, которая необходима для миграции костных клеток и развития систем кровеносных сосудов.

"Сверхвысокомолекулярный полиэтилен - перспективный материал для восстановительной хирургии. Например, в комбинации с коллагеном и гидроксиапатитом - минералом, из которого наполовину состоит костная ткань, - из него можно создавать многослойные костно-хрящевые имплантаты", - приводят в сообщении слова автора исследования, сотрудника Сколковского института науки и технологий Алексея Салимона.