Ученые разработали новый материал для точечной терапии заболеваний

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Группа российских исследователей, в которую вошли ученые Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", разработала новый материал для адресной доставки лекарств в органы и ткани. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба НИЦ "Курчатовский институт".

Способность полученных магнитных частиц, покрытых диоксидом кремния, легко связываться с кремниевой поверхностью позволит доставлять препарат в определенное место организма без механического вмешательства за счет применения внешнего магнитного поля.

"Исследования на Курчатовском источнике синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов" помогли ученым определить новые свойства <…> наночастиц на основе гексаферрита стронция при покрытии их кремнием. Новый материал оказался перспективен для использования в адресной доставке лекарств, которые эффективно связываются с кремниевой поверхностью", - сообщила пресс-служба центра.

Авторы работы взяли для исследования материалы, относящиеся к классу магнитотвердых материалов - они сохраняют свою намагниченность даже рядом с очень сильными магнитами. Такие материалы применяются при изготовлении элементов компактных электродвигателей и магнитных носителей данных. Исследователи покрыли диоксидом кремния поверхность образца наночастиц на основе гексаферрита стронция и изучили свойства полученного материала на одном из модулей синхротронной экспериментальной станции НаноФЭС "КИСИ-Курчатов".

"Мы проанализировали магнитотвердые наночастицы методом фотоэлектронной спектроскопии и доказали успешность их синтеза, а также технологии покрытия кремнием, что значительно расширяет сферу их использования, в том числе для биологического применения", - считает один из авторов работы, инженер-исследователь отдела синхротронных экспериментальных станций "КИСИ-Курчатов" Ратибор Чумаков, чьи слова приводятся в сообщении.

В исследовании также приняли участие специалисты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Института общей физики имени А. М. Прохорова РАН и Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Powder Technology.