Экспертный центр в "Сколково" поможет в разработке блокчейн-технологий для бизнеса

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Открывшийся в технопарке "Сколково" экспертный центр поможет в развитии рынка продуктов на базе блокчейн-технологий в России и за рубежом, а также в разработке данных технологий по запросам бизнеса. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фонда "Сколково".

"В технопарке "Сколково" начал работать совместный экспертный центр по технологии распределенного реестра, созданный фондом "Сколково" и одним из лидеров блокчейн-индустрии - компанией Waves <...> Подразделение Waves будет осуществлять экспертно-аналитическую поддержку центра в области развития технологий и расширения сфер применения блокчейна для решения задач корпоративного и государственного сектора. Клиентами и партнерами центра будут крупные компании из разных отраслей экономики, государственные органы, нуждающиеся в консалтинге по использованию технологий распределенного реестра, стартапы, нуждающиеся в помощи при выводе на рынок своих технологических решений, инвесторы, взаимодействующие с блокчейн-стартапами и заинтересованные в их экспертной оценке, а также образовательные учреждения", - говорится в сообщении.

По словам директора центра инноваций Finance&Blockchain фонда "Сколково" Павла Новикова, которые приводит пресс-служба, блокчейн-центр Sk&Waves создан прежде всего для поиска эффективных сценариев использования и ускорения адаптации технологии распределенных реестров в различных секторах экономики. "Повышение доверия и ускорение процессов на всех уровнях системы "человек - бизнес - государство" является глобальным вызовом. Именно поэтому наряду с искусственным интеллектом технология распределенных реестров вошла в список дорожных карт "Цифровой экономики", - цитирует пресс-служба Новикова.

Центр также будет вести просветительскую работу - приглашать мировых экспертов по применению блокчейна в бизнесе и организовывать образовательные программы. "Мы приглашаем технологических партнеров, корпорации и представителей госсектора к сотрудничеству. С партнерами мы планируем проверять гипотезы, запускать пилоты и проекты, в том числе трансграничные, требующие внимательной работы с регуляторами. Особое внимание центра будет направлено на поддержку стартапов и блокчейн-индустрии в целом", - добавил директор центра инноваций.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.

На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу. В 2018 году выручка компаний-участников "Сколково" составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за девять лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей.