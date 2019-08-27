Российских ученых в Перу эвакуировали из-за агрессии со стороны местных жителей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Участников международной экспедиции гляциологов в Перу, в том числе трех российских специалистов из Института географии РАН, пришлось спешно эвакуировать на полицейском вертолете из-за недопонимания со стороны местных жителей, сообщает во вторник пресс-служба института по итогам экспедиции.

"Несмотря на поддержку властей, ученые столкнулись с недоброжелательным отношением местного населения. Жители ближайшей деревни поднялись в базовый лагерь в Андах и потребовали немедленного завершения работ, так как, по их мнению, власти Перу дали согласие на добычу полезных ископаемых из ледников горы Уаскаран, где проходила экспедиция. Из-за угрозы безопасности все участники были эвакуированы полицейским вертолетом из базового лагеря. На следующий день агрессивно настроенные местные жители заблокировали на пути спуска группу горных гидов и носильщиков экспедиции, которые были отпущены только после вмешательства вооруженных полицейских", - говорится в сообщении.

Добиться беспрепятственного спуска оборудования и полученных учеными материалов получилось лишь после продолжительных переговоров с представителями общин, живущих на Уаскаране. В результате работы были прерваны почти на полмесяца, отмечается в документе.

Вместе с тем ученые смогли выполнить все поставленные перед ними задачи. Проведя более двух недель на высоте больше 6 тыс. м в седловине Уаскарана и четыре дня на вершине одной из высочайших гор Южной Америки (6768 м над уровнем моря), они пробурили ледник и получили уникальные образцы льда, которые позволят понять, каким был климат тропиков в Южной Америке за последние 20 тыс. лет, а также восстановить историю пожаров в Амазонии. В настоящее время лед доставлен в Центр полярных и климатических исследований Университета Огайо (США), который является инициатором проекта.

"Это была одна из самых трудных научных экспедиций в горах, поскольку подъем и спуск оборудования и материалов осуществлялись по технически сложному альпинистскому маршруту на большую высоту. Специально для экспедиции был найден совершенно новый, безопасный с точки зрения лавин и ледовых обвалов, путь подъема. В седловину Уаскарана было доставлено несколько тонн оборудования и снаряжения. Благодаря высокой квалификации и опыту горных гидов экспедиция прошла успешно и никто из участников не получил травм", - рассказал один из российских участников проекта Владимир Михаленко, который работал на Уаскаране вместе с коллегами и соотечественниками Станиславом Кутузовым и Иваном Лаврентьевым.

Учитывая важность экспедиции, которая стартовала 12 июля, базовый лагерь посетил президент Перу Мартин Вискарра. Он отметил, что проект важен для всего мира, так как изучение истории климата тропических широт за столь длительное время позволит лучше понять процессы, происходящие сейчас. Темпы потери массы ледников тропических Анд ускоряются, а благополучие населения горных районов Перу напрямую зависит от воды, поступающей с ледников в засушливый сезон.