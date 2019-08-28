Ученые выяснили, к чему приводит периодическое голодание

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Периодическое голодание продолжительностью 36 часов способствует потере веса, снижению уровня холестерина в крови, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришла группа австрийских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета The Times.

В эксперименте приняли участие около 60 человек с нормальными показателями индекса массы тела (ИМТ). Специалисты из Университета Граца (Австрия) разделили их на две группы. Добровольцы из первой группы должны были питаться в привычном режиме, а участники второй - голодать в течение 36 часов. Впоследствии же им разрешалось есть все, что угодно на протяжении 12 часов.

Результаты показали, что хотя никто из участников не страдал ожирением, все они сбросили определенное количество килограммов. Кроме того, темпы старения организма у них также были замедлены. Ученые обнаружили, что по прошествии четырех недель периодического голодания день через день 30 добровольцев в среднем потеряли 3,5 кг, потребляли на 35% меньше калорий и практически не имели жировых отложений на животе. При этом специалисты не выявили каких-либо побочных эффектов от подобной практики отказа от пищи даже после наблюдений за отдельной группой людей, продолжавшей голодание на протяжении полугода.

"Мы установили, что подобная практика привела к улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Произошло снижение артериального давления и маркеров воспаления - показателей, связанных с долголетием", - отметил профессор из Университета Граца Харальд Суридж. "Мы наблюдали за состоянием костей, иммунной системы и количеством эритроцитов в крови. Признаков каких-либо побочных явлений также выявлено не было", - добавил он.

Тем не менее эксперты предупреждают, что необходимо с осторожностью подходить к подобному виду голодания, и прежде чем следовать ему, лучше проконсультироваться с врачами. В частности, людям с наличием вирусной инфекции, по их словам, такого рода практика абсолютно противопоказана. Это связано с тем, что в данные периоды организму необходима дополнительная энергия для борьбы с вирусами, которая в основном поступает с пищей.