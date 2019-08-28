Ученые считают, что умеренное употребление красного вина помогает избежать набора веса

В эксперименте приняли участие около 3 тыс. человек, проживающих на территории Великобритании, Нидерландов и США. Специалисты из Королевского колледжа Лондона наблюдали за изменением состояния их здоровья в зависимости от вида и количества употребляемых алкогольных напитков. Результаты показали, что люди, предпочитавшие красное вино всем остальным напиткам с содержанием спирта, включая белое вино и пиво, реже страдали от ожирения, имели более низкий уровень холестерина в крови и более разнообразный набор полезных бактерий в кишечнике. В то же время ученые советуют не злоупотреблять спиртным, а выпивать всего один бокал красного вина раз в две недели.

"Если вам нужно сделать выбор в пользу какого-либо алкогольного напитка, красное вино является наиболее приемлемым вариантом. Оно оказывает положительное воздействие на ваше здоровье, особенно состояние кишечника", - отметила профессор из Королевского колледжа Лондона Кэролайн Ле Рой. В качестве возможной причины подобного явления эксперты называют тот факт, что красное вино содержит большое количество особых химических соединений - полифенолов. Они, по словам ученых, обладают мощными антиоксидантными свойствами и служат своеобразным "топливом" для населяющих кишечник полезных бактерий.

Именно сбалансированное сочетание полезных и вредных микроорганизмов, создающих кишечную микробиоту, по утверждениям медиков, считается одним из показателей здоровья человека. Так, нормальная микрофлора кишечника повышает иммунитет, а также защищает от набора лишнего веса и повышения уровня холестерина в крови - факторов, которые в свою очередь могут привести к развитию различных сердечно-сосудистых заболеваний.

По подсчетам экспертов, из 7,6 млрд жителей Земли алкоголь в том или ином количестве употребляют примерно 2 млрд. Многие из них, полагают специалисты, пребывают в твердом убеждении, что небольшие дозы спиртного не только не вредны, но даже полезны для здоровья. Сторонники такого мнения как правило кивают на низкий показатель сердечных заболеваний у французов, которые по традиции считаются большими любителями сухих вин. Медики действительно признают факт "позитивного воздействия" красного вина на работу сердца, но при этом обращают внимание на то, что сердце - лишь один из важнейших, но не единственный человеческий орган, в то время как большинство других органов, включая печень, "не рады спиртному". Не случайно поэтому, что в той же Франции, по данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрирован один из самых высоких в мире уровней смертности от цирроза.