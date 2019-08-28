Фонд "Сколково", Boeing и ОАК будут внедрять новые технологии в обучение пилотов

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Фонд "Сколково", компания Boeing и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерены сотрудничать в сфере подготовки летного состава, используя высокотехнологичные разработки компаний фонда, в том числе машинное обучение, искусственный интеллект и работу с большими массивами данных (Big data). Об этом сообщила в среду пресс-служба фонда.

Соглашение подписано на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019), который проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Документ предусматривает создание Управляющего комитета.

"На полях МАКС-2019 фонд "Сколково", компания Boeing и ОАК объявили о намерении расширить стратегическое партнерство. Стороны планируют сотрудничать в сфере авиационного обучения, используя такие высокотехнологичные разработки фонда "Сколково", как машинное обучение, искусственный интеллект и работу с большими массивами данных (Big data)", - говорится в сообщении.

По данным Boeing, к 2038 году гражданской авиации в РФ и Центральной Азии потребуется 82 тыс. новых авиационных кадров, в том числе 27 тыс. пилотов. Кроме того, стороны договорились регулярно проводить на территории инновационного центра "Сколково" конференции, семинары и круглые столы по темам безопасности полетов, подготовки летного состава, внедрения инновационных инициатив.

"Сегодня трехстороннее соглашение между "Сколково", Boeing и ОАК демонстрирует растущую роль "Сколково" в содействии долгосрочному международному партнерству, в том числе с лидерами аэрокосмической отрасли. Фонд "Сколково" выступает в качестве платформы для сотрудничества между отраслевыми лидерами, а также в качестве поставщика технологий мирового класса нашим партнерам", - сказал председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, слова которого приводят в сообщении.

По его словам, корпорация Boeing стала одним из первых международных ключевых партнеров "Сколково" и открыла авиационный учебный и научно-исследовательский центр в Инновационном центре в 2016 году. Помимо инновационных научных исследований в аэрокосмической сфере, центр проводит специальные курсы, разработанные под потребности заказчиков, и авиационное обучение.