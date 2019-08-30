Минобрнауки: подавшие в суд на ВАК ученые ранее получали разъяснения от комиссии

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Авторы исковых заявлений в Верховный суд РФ, которые требовали признать состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки РФ нелегитимным, ранее получали разъяснения на свои претензии, им были даны ответы о том, что ВАК сформирована в соответствии с действующим законодательством, сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки.

Ранее 26 августа газета "Коммерсантъ" сообщила, что сообщество ученых "Диссернет" и правозащитная организация "Агора" просят Верховный суд РФ признать недействительным новый состав Высшей аттестационной комиссии, отвечающей за присвоение и лишение ученых степеней. Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии. Из-за этого любые решения ВАК априори являются незаконными, говорится в иске.

"Возражения некоторых из авторов поданных исковых заявлений поступали в Минобрнауки России на этапе формирования ВАК и позже. Все они были своевременно рассмотрены и заявителям были даны ответы о том, что ВАК сформирована в соответствии с действующим законодательством. Обновленная на 68% ВАК приступила к выполнению возложенных задач. 26 июня 2019 года проведено пленарное заседание ВАК, принят ряд рекомендаций по наиболее важным, безотлагательным вопросам государственной научной аттестации, сформированы и утверждены научно-отраслевые сессии президиума комиссии", - говорится в сообщении.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Верховного суда, в период с 23 по 29 августа поданы три исковых заявления о признании частично недействительным распоряжения о формировании ВАК.

"Мотивы поданных заявлений однотипны и заключаются в оспаривании правовых оснований для исполнения обязанностей отдельными членами ВАК, которые ранее уже принимали участие в работе ВАК, в том числе до вступления в силу действующего положения о ВАК. По мнению заявителей, это является нарушением установленных требований об исполнении полномочий членами ВАК не более двух сроков подряд", - говорится в сообщении .

По данным министерства, определениями Верховного суда всем заявителям отказано в принятии исковых заявлений.