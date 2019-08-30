{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Российские ученые впервые в мире напечатали узел авиационного двигателя

В Минобрнауки сообщили, что технология позволила в три раза снизить вес детали

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) и НИТУ "МИСиС" впервые в мире с помощью метода послойного наращивания - аддитивных технологий - создали крупногабаритный узел авиационного двигателя. Технология позволила в три раза снизить вес детали, а также сократила время ее производства, сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки РФ.

Прямое лазерное выращивание - аддитивная технология, которая позволяет значительно повысить эффективность производственного процесса. Аддитивные технологии часто называют 3D-печатью. Это совокупность технологий, которые создают 3D-объект, добавляя материал способом "слой на слой". Таким способом изготавливаются объекты из пластика, металла, бетона и ряда других материалов.

"Заготовка функционального узла перспективного российского двигателя ПД-14, полностью созданная методом прямого лазерного выращивания, представлена на Международном авиационно-космическом салоне МАКС. Благодаря использованию аддитивных технологий общий вес заготовки снизился более чем в три раза, а время изготовления сократилось до 130 часов. Разработчики - СПбГМТУ и НИТУ "МИСиС", - говорится в сообщении.

По словам ученых, это значит, что кардинально снижается объем последующей механической обработки, соответственно, сокращаются сроки изготовления, снижается производственная себестоимость, обеспечивая тем самым конкурентоспособность отечественных авиационных двигателей. С помощью своего метода специалисты создали внешнее кольцо двигателя ПД-14. Первый экспериментальный образец был изготовлен в СПбГМТУ с использованием уникального оборудования собственной разработки.

Для создания кольца был использован титановый сплав. Как отмечается в сообщении, механические свойства выращенного материала не уступают металлопрокату и значительно превосходят свойства литья, что подтверждено результатами механических испытаний, проведенных как в лабораториях НИТУ "МИСиС", так и в независимых лабораториях, включая Центральную заводскую лабораторию (ЦЗЛ).

Еще одно преимущество аддитивных технологий при создании авиадеталей, по данным министерства, в том, что конструктор видит результаты в режиме реального времени и может быстро вносить необходимые изменения. Процесс проектирования и создания в итоге ускоряется в десятки раз. В настоящее время ученые готовятся провести испытания полученного узла двигателя на базе одного из двигателестроительных предприятий России. Начало промышленного производства запланировано на 2020 год.

О двигателе

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.

Головной исполнитель по программе ПД-14 - ОДК, головной разработчик - пермское "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - "ОДК-Пермские моторы" (оба предприятия входят в ОДК).

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.

Теги
Россия
Северный Кавказ
Ученые СКФУ разработали новые методы защиты автомобилей от коррозии
Применение нанокомпозитных материалов позволяет свести до 10 минут время восстановления поврежденных участков
Читать полностью