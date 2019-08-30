Российские ученые впервые в мире напечатали узел авиационного двигателя

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) и НИТУ "МИСиС" впервые в мире с помощью метода послойного наращивания - аддитивных технологий - создали крупногабаритный узел авиационного двигателя. Технология позволила в три раза снизить вес детали, а также сократила время ее производства, сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки РФ.

Прямое лазерное выращивание - аддитивная технология, которая позволяет значительно повысить эффективность производственного процесса. Аддитивные технологии часто называют 3D-печатью. Это совокупность технологий, которые создают 3D-объект, добавляя материал способом "слой на слой". Таким способом изготавливаются объекты из пластика, металла, бетона и ряда других материалов.

"Заготовка функционального узла перспективного российского двигателя ПД-14, полностью созданная методом прямого лазерного выращивания, представлена на Международном авиационно-космическом салоне МАКС. Благодаря использованию аддитивных технологий общий вес заготовки снизился более чем в три раза, а время изготовления сократилось до 130 часов. Разработчики - СПбГМТУ и НИТУ "МИСиС", - говорится в сообщении.

По словам ученых, это значит, что кардинально снижается объем последующей механической обработки, соответственно, сокращаются сроки изготовления, снижается производственная себестоимость, обеспечивая тем самым конкурентоспособность отечественных авиационных двигателей. С помощью своего метода специалисты создали внешнее кольцо двигателя ПД-14. Первый экспериментальный образец был изготовлен в СПбГМТУ с использованием уникального оборудования собственной разработки.

Для создания кольца был использован титановый сплав. Как отмечается в сообщении, механические свойства выращенного материала не уступают металлопрокату и значительно превосходят свойства литья, что подтверждено результатами механических испытаний, проведенных как в лабораториях НИТУ "МИСиС", так и в независимых лабораториях, включая Центральную заводскую лабораторию (ЦЗЛ).

Еще одно преимущество аддитивных технологий при создании авиадеталей, по данным министерства, в том, что конструктор видит результаты в режиме реального времени и может быстро вносить необходимые изменения. Процесс проектирования и создания в итоге ускоряется в десятки раз. В настоящее время ученые готовятся провести испытания полученного узла двигателя на базе одного из двигателестроительных предприятий России. Начало промышленного производства запланировано на 2020 год.

О двигателе

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.

Головной исполнитель по программе ПД-14 - ОДК, головной разработчик - пермское "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - "ОДК-Пермские моторы" (оба предприятия входят в ОДК).

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.