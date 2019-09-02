Снижение уровня холестерина в крови может уменьшить риск сердечных приступов

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Снижение артериального давления, а также уровня холестерина в крови приводит к тому, что риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается. К такому выводу пришла группа британских ученых на основании проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Telegraph.

В эксперименте приняли участие около 440 тысяч человек. Специалисты из Кембриджского университета наблюдали за изменениями состояния их здоровья в зависимости от показателей артериального давления и уровня холестерина. Результаты показали, что уменьшение значений этих двух величин приводило к тому, что риск возникновения сердечных приступов и инсультов снижается на 80%. Кроме того, это также способствовало уменьшению уровня смертности практически на 67%.

Ученые обнаружили, что люди, которые смогли снизить уровень холестерина на 1 ммоль/л, а кровяное давление - на 10 мм.рт.ст., на 80% реже страдали сердечной недостаточностью. Как правило, по словам медиков, подобный эффект достигается при ежедневном приеме статинов и лекарственных препаратов для лечения гипертонии. "Даже небольшое уменьшение как "плохого" холестерина, так и артериального давления на протяжении длительных периодов времени может принести очень большую пользу здоровью и значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - отметил профессор Кембриджского университета Брайан Ференс.

"Это исследование вновь демонстрирует, что высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина — это ключевые факторы риска сердечных приступов и инсультов. Их значения можно снизить, изменив образ жизни и принимая определенные медицинские препараты", - подчеркнул профессор Нилеш Самани из Британского фонда сердца, комментируя выводы исследования.

Предыдущие работы доказали, что периодическое голодание продолжительностью 36 часов способствует снижению уровня холестерина в крови, а также улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Специалисты из Университета Граца (Австрия) выяснили, что по прошествии четырех недель периодического голодания, день через день, участники эксперимента в среднем потеряли 3,5 кг, потребляли на 35% меньше калорий и практически не имели жировых отложений на животе. Кроме того, подобная практика приводила к снижение артериального давления и маркеров воспаления - показателей, связанных с долголетием.