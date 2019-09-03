Стартовала седьмая российско-китайская научная экспедиция по изучению изменения климата

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Седьмая российско-китайская научная экспедиция на судне "Академик М. А. Лаврентьев" стартовала из Владивостока. Ее цель - изучить изменения климата и среды дальневосточных морей и северной части Тихого океана. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Основная задача участников экспедиции - сбор образцов морских донных отложений и других материалов, которые позволят изучить условия позднего плейстоцена и пришедшего ему на смену голоцена (примерно 12 тысяч лет назад). Также ученые планируют получить данные о трансформации водных масс, ресурсах северного шельфа Охотского моря, вулканической активности и ее воздействии на климат.

Полученные в ходе экспедиции результаты о климате прошлого важны для того, чтобы понимать текущее состояние и прогноз будущих изменений природной среды на социальное и экономическое развитие региона. Кроме того, результаты экспедиции будут иметь важное прикладное значение при оценки нефтегазовых ресурсов.

В церемонии проводов экспедиции принял участие министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. "Проведение исследований Мирового океана является для России одним из важнейших приоритетов в развитии науки. Пять лет назад мы приняли решение о создании единой научной программы исследований океана - для всех институтов РАН, которые работают в этой тематике. Первый этап этой работы был достаточно успешен: мы смогли улучшить качество, найти дополнительное финансирование. Есть положительный эффект, есть значимый научный результат. Мы смогли повысить статус этой программы и повысить число участников", - сказал Котюков.

Министр напомнил, что программа исследования Мирового океана является частью нацпроекта "Наука". Одна из отдельных задач подобных экспедиций - привлечь молодых ученых к исследованию Мирового океана. На судне "Академик М. А. Лаврентьев" половину участников экспедиции (16 человек) составляют молодые ученые из РФ и КНР. Во время экспедиции студентам и молодым ученым прочитают курсы лекций, также их обучат новейшим и классическим методам забортных и лабораторных исследований.

Нацпроект "Наука" и его задачи

Одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта "Наука", предполагает, что к 2024 году число морских экспедиций вырастет до 250. Национальный проект предполагает, что к 2024 году Россия войдет в пятерку ведущих стран мира по научным исследованиям и разработкам. В бюджет нацпроекта заложено 636 млрд рублей. До 2024 года будет запланировано 50% всей приборной базы, более половины научных сотрудников должны составлять молодые специалисты в возрасте до 39 лет.