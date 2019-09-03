Изменение климата может вызвать исчезновение бананов уже к 2050 году

ЛОНДОН, 3 сентября. /ТАСС/. Разрушительные последствия изменения климата, в частности, повышение мировой температуры, могут привести к полному исчезновению бананов уже в 2050 году. К такому выводу пришла группа британских ученых, чье исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change.

Специалисты из Эксетерского университета (Великобритания) изучили, как климатические изменения влияют на объемы мирового производства бананов. Для этого они проанализировали показатели урожайности бананов в 27 странах, которые считаются мировыми лидерами в производстве и экспорте этой культуры. Результаты показали, что благодаря глобальному потеплению, которое принесло с собой благоприятные условия для произрастания бананов, их урожайность с 1961 года выросла.

Однако в то же время продолжающийся рост мировой температуры, по словам ученых, может привести к обратному эффекту: урожаи могут снижаться, а в 2050 году бананы могут и вовсе исчезнуть. Специалисты указывают, что сейчас в 10 странах уменьшается количество выращиваемых бананов. Наиболее сильно от их дефицита пострадают такие государства, как Индия и Бразилия.

"Мы очень обеспокоены воздействием на бананы таких факторов, как "панамская болезнь", при этом в значительной степени игнорируем последствия изменения климата", - отметил один из авторов работы Дэн Беббер. Он добавил, что крайне важно инвестировать в подготовку тропического сельского хозяйства к будущему изменению климата.

Ранее ученые предупреждали, что одной из наиболее серьезных угроз для мирового производства бананов является так называемая панамская болезнь. Ее провоцирует грибок Fusarium oxysporum f.sp. cubense, обитающий в почве. Впервые ее обнаружили в 20-е годы XX века в Суринаме, и тогда же заболевание уничтожило обширные плантации в Центральной Америке. По данным исследований, "панамская болезнь" причиняет большой ущерб сельским хозяйствам Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.