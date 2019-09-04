Киты проболтались о маршрутах своих миграций

Песни мигрирующих горбатых китов могут рассказать ученым о маршрутах их передвижения. Дело в том, что во время миграций животные поют не только свои песни, но и разучивают репертуар встречных животных. По типичным для того или иного региона мелодиям исследователи могут установить маршрут передвижения китов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Royal Society Open Science.

Китообразные постоянно издают повторяющиеся мелодичные звуки, которые ученые называют песнями. Они могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Биологи предполагают, что животные используют эти песни как для повседневного общения, так и для брачных игр.

Разные популяции китов исполняют отличающиеся песни. Известно, что киты могут даже копировать репертуар друг у друга - подобно тому, как люди учат мелодии новых хитов. Оказалось, что если сравнить песни китов, то можно узнать, откуда они приплыли и где именно проходили маршруты их миграции.

Авторы новой работы записывали песни горбатых китов (Megaptera novaeangliae) у островов Кермадек в южной части Тихого океана, а также в нескольких других районах Тихого океана, где киты собираются для кормежки и спаривания.

Ученые проанализировали творчество 52 китов и выделили три разных типа песен. Благодаря сходству между ними биологи определили, откуда приплыл к островам Кермадек тот или иной кит. Большинство из них прибыли из окрестностей Новой Каледонии, Ниуэ и островов Кука. Свои выводы авторы подтвердили с помощью генетических данных и фотографий.