РАН запустила сайт с информацией о кандидатах в академики и члены-корреспонденты

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) запустила специальный сайт с информацией о кандидатах, которые были выдвинуты в новые члены Академии. Выборы в РАН пройдут в ноябре. Об этом вице-президент РАН Алексей Хохлов сообщил на своей странице в Facebook.

"В связи с предстоящими выборами новых академиков и членов-корреспондентов РАН (11-15 ноября) для информирования членов РАН и научного сообщества о выдвинутых кандидатах подготовлен специальный сайт ras-elections.ru. На этом сайте будут размещаться (по мере поступления из отделений РАН) сведения о кандидатах, которые содержатся в представленных ими справках-аннотациях", - рассказал Хохлов.

По его словам, на сайте уже полностью размещены справки-аннотации о выдвинутых кандидатах по отделению химии и наук о материалах РАН и по отделению общественных наук РАН.

Выборы пройдут 11-12 и 14-15 ноября 2019 года на вакансии в головной структуре РАН и в региональных отделениях (Уральском, Сибирском и Дальневосточном). Вакансии академиков, как правило, объявляются по тем же специальностям, по которым работали ушедшие из жизни члены РАН. Места членов-корреспондентов становятся вакантными также после того, как член-корреспонденты избираются академиками.

В этом году РАН объявила 76 вакансий академиков и 171 вакансия членов-корреспондентов, на 27 из которых действует ограничение по возрасту - до 56 лет. Больше всего вакансий - в отделениях медицинских (предстоит выбрать 15 академиков и 41 члена-корреспондента) и сельскохозяйственных (12 академиков и 23 члена-корреспондента) наук.

Согласно порядку избрания членов академии, выборы академиков и членов-корреспондентов РАН проводятся на общем собрании членов РАН одновременно, в один тур голосования. Кандидат считается избранным, если он получил не менее двух третей голосов академиков РАН, принявших участие в голосовании, и не менее половины голосов списочного состава академиков.