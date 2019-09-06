Родившийся в СССР американский математик вошел в число лауреатов премии Breakthrough Prize

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Американский математик Александр Эскин, родившийся в СССР, вошел в число лауреатов престижной международной награды Breakthrough Prize за достижения в сфере науки. Список победителей опубликован в четверг на сайте ее организационного комитета.

Данная премия была впервые вручена в 2013 году, ее присуждают ежегодно. В число ее учредителей входят российский предприниматель Юрий Мильнер, глава американской компании Facebook Марк Цукерберг, один из основателей Google Сергей Брин, а также китайский бизнесмен Джек Ма. Награды вручат 3 ноября в одном из исследовательских центров NASA в Маунтин-Вью (штат Калифорния).

Общий призовой фонд составил в этом году $21,6 млн. Как следует из заявления, каждый лауреат получает по $3 млн.

54-летний Эскин, являющийся сотрудником Университета Чикаго (штат Иллинойс), опубликовал в 2013 году вместе с математиком Мариам Мирзахани результаты исследований, касающихся отражения света от зеркал. Мирзахани скончалась в 2017 году.

В число лауреатов вошла международная группа ученых в составе 347 человек. Они также разделят приз в размере $3 млн. Исследователи в августе этого года впервые представили изображение черной дыры. Речь идет об объекте, расположенном в галактике M87, удаленном от Земли примерно на 53,5 млн световых лет. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов нескольких стран: США, Мексики, Чили, Испании и Франции. Наблюдения были проведены в апреле 2017 года. Два году ушли на обработку полученных данных.

В числе других лауреатов исследователь из США Джеффри Фридман, внесший вклад в выявление причин развития ожирения, а также Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета. Он раскрыл некоторые механизмы, касающиеся передачи болевых ощущений в организме человека.