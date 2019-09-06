Ученые выяснили, как распространяются устойчивые к лекарствам бактерии

ЖЕНЕВА, 6 сентября. /ТАСС/. Представляющие большую опасность для здоровья людей устойчивые к лекарствам бактерии могут распространяться не только из-за чрезмерного применения пациентами антибиотиков. Как выяснили швейцарские и шведские специалисты, резистентность может приобретаться посредством передачи гена устойчивости между микробами, сообщает на своем сайте федеральный технический университет Цюриха (ETH Zurich).

Как заявил один из руководителей научной работы, профессор Базельского университета Медерич Диард, ограничение применения антибиотиков, безусловно, очень важно, "однако одна только эта мера недостаточна для предотвращения устойчивости микробов". Нужно воспрепятствовать распространению резистентных бактерий посредством "эффективных мер гигиены или вакцинации", подчеркнул он.

Главную роль в механизме распространения резистентности бактерий играют особо стойкие их представители, известные как персистеры (от англ. persister). При применении против них антибиотиков они могут временно впадать в дремлющее состояние. В частности, попавшие в организм стойкие бактерии сальмонеллы способны пребывать в покое на протяжении месяцев, прежде чем "проснуться". После такого пробуждения побежденная антибиотиками инфекция может вспыхивать вновь. У сальмонеллы персистеры могут быть носителями небольших молекул ДНК (плазмидов), содержащих гены устойчивости.

Эксперименты над мышами показали, что дремлющая в кишечнике сальмонелла способна передавать такие гены остальным бактериям того же вида и даже бактериям другого вида, например, кишечной палочке E. coli, содержащейся в обычной кишечной флоре. Ученые пришли к заключению, что персистеры очень эффективно передают свои гены устойчивости, как только проснутся.

"Используя принимающую их бактерию, резистентные плазмиды могут длительный период жить там, прежде чем оказаться у другой бактерии", - отметил участвовавший в исследовании профессор ETH Zurich Вольф-Дитрих Хардт. При этом крайне важным является, по его мнению, то обстоятельство, что подобная передача происходит независимо от того, присутствуют или нет в это время в организме антибиотики.

На следующем этапе исследований ученые планируют перейти от опытов с мышами к изучению других животных, которые нередко служат источником заражения сальмонеллой, в частности, свиней. Специалисты намерены, в частности, выяснить, можно ли помешать распространению стойких бактерий посредством применения пробиотиков и вакцинации от сальмонеллеза.