Медведев поддержал идею создания фонда имени Менделеева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева создать фонд имени Менделеева. Об этом он сообщил в понедельник, открывая встречу с нобелевскими лауреатами, руководителями химических обществ, представителями международных и российских научных организаций.

"Я не могу не откликнуться на вашу идею [создания] фонда, мне в целом кажется, что это красивая идея, надо ее правильным образом только упаковать, договориться об экспертизе, совместной работе и посчитать, сколько это будет стоить", - сказал он. При этом Медведев добавил, что "на хорошее дело денег не должно быть жалко". Он предложил подумать, что можно сделать.

Президент РАН в своем выступлении рассказал об идее создания международного государственно-частного фонда для поддержки крупных научных проектов, которые выполняются в рамках консорциумов многих стран. По его словам, ряд крупных компаний демонстрируют интерес и готовность финансово наполнить эту структуру. "Важно, чтобы этот фонд работал бы при прозрачной международной экспертизе, чтобы мы действительно могли получать оценку независимую", - добавил Сергеев. Он также предложил назвать фонд именем русского химика Дмитрия Менделеева.

Глава РАН также пояснил, что современная наука становится все более интернациональной и серьезные проекты, как правило, делаются в консорциумах, в которых работают ученые из многих стран. "В Европе десятки стран работают в рамках одного проекта. В связи с непростой геополитической ситуацией наше участие в таких консорциумах достаточно затруднено", - добавил он.

При этом, по словам Сергеева, в России есть механизмы, которые поддерживают международное сотрудничество, но больше на двусторонней основе. "У нас есть прекрасно работающий Фонд фундаментальных исследований, в этом фонде больше 60 договоров заключено с международными организациями, но это двусторонняя работа", - отметил президент Российской академии наук.

О Менделеевском съезде

Встреча Дмитрия Медведева с научным сообществом состоялась в рамках XXI Менделеевского съезда, который с 9 по 13 сентября проходит в Санкт-Петербурге.

XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии является одним из ключевых событий Международного года Периодической системы химических элементов, которым Генеральная ассамблея ООН объявила 2019 год. Он приурочен к 150-летию с открытия Периодического закона химических элементов Дмитрием Менделеевым. Под эгидой ЮНЕСКО Международный год Периодической системы химических элементов проходит в нескольких странах мира - России, Франции, Германии, Испании, США и Японии и сопровождается проведением научных конференций, тематических выставок, конкурсов молодых ученых и других событий.

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