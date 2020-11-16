Около 3,5 тыс. человек, проживающих в аварийных домах, расселят в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в следующем году расселить порядка 50 тыс. кв. м аварийного жилья, в которых проживают около 3,5 тыс. человек. Об этом в понедельник во время оперативного совещания по главным темам региона сообщил министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

"В планах на 2021 год расселить 50 тыс. кв. м аварийного жилья - это 3,5 тыс. человек из 26 округов", - сказал Локтев.

Он добавил, что объем финансирования на реализацию плана по переселению из аварийного жилья составит 2,3 млрд рублей, среди которых около 800 млн рублей - федеральные средства. По словам министра, наибольший объем расселения из аварийного жилья в следующем году запланирован в таких муниципалитетах, как Солнечногорск, Ступино, Руза, Шатура и Подольск.

Он отметил, что в 2020 году планировалось расселить 45,6 тыс. кв. м жилья, однако, по прогнозу властей, план будет перевыполнен - фактически будет расселено 48,5 тыс. кв. м аварийного жилья.

Согласно презентации к выступлению Локтева, в 2020 году из аварийного жилья должны переехать 2,8 тыс. человек в 22 городских округах.