Эксперты: законопроект о комплексном развитии территорий ускорит расселение ветхого жилья

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Законопроект о комплексном развитии территорий, рассмотрение которого в первом чтении в Госдуме запланировано на 17 ноября, позволит ускорить расселение аварийного и ветхого жилья и при этом улучшить облик российских городов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Законопроект позволит ускорить выбытие старого жилого фонда и обновление городской среды. Сегодня в большинстве домов с высокой степенью износа либо оттягивается решение о признании их аварийными, либо в них проводится дорогостоящий капремонт, что экономически нецелесообразно", - сказал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

По словам исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анны Мамонтовой, принимаемые сегодня решения в сфере аварийного жилья и капитального ремонта носят точечный характер. Несмотря на то, что каждый пятый дом получил капремонт, общей социальной удовлетворенности от качества городской среды не наблюдается из-за отсутствия комплексных решений, считает она.

"С 1980-х годов этой проблемой особо никто не занимался, поэтому мы сейчас получаем огромный вал и ветхого, и аварийного жилья. Программа расселения аварийного жилья и капитального ремонта, которые сейчас масштабно идут, не решат вопрос. В какой-то части те задачи, которые стоят, исполняются качественно, но сделать поворотный шаг, чтобы изменить качество жилья, не получается. Поэтому подход к комплексному развитию территорий - самый правильный подход, который может быть", - полагает Мамонтова.

При этом сегодня жизненно необходимо, чтобы одновременно с расселением аварийного жилищного фонда на этих территориях были возведены не только новые дома, но и построена вся необходимая инфраструктура, уверен первый заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин. Именно этим - обязательствами застройщика по обновлению коммунальной инфраструктуры, строительству детсадов, поликлиник, а также рекреационных "зеленых" зон, по словам Склянчука, предложенный законодателями механизм отличается от московской реновации.

Механизм развития городов

"Поправки предусматривают внедрение постоянно действующего единого механизма, и при этом - с точечной реализацией на тех территориях, где объем аварийного жилья и жилья, включенного в адресные программы по сносу и реконструкции многоквартирных домов, составляет не менее 50%", - пояснил Рурин.

Он добавил, что по законопроекту в указанные программы будут включаться дома в ветхом, предаварийном состоянии, капитальный ремонт которых нецелесообразен. И вместо этого малопригодного для проживания жилья гражданам будут предоставлены равнозначные жилые помещения - как по количеству комнат, площади и уровню благоустройства, так и по месту расположения, пояснил первый заместитель гендиректора Фонда ЖКХ.

Помимо этого, жители вместо равнозначных помещений смогут выбрать равноценное возмещение в денежной форме или жилое помещение, стоимость которого сопоставима с освобождаемым жильем отметил Рурин. Поскольку изъятие будет происходить по рыночной цене, то имущественные права владельцев недвижимости будут соблюдены, добавил Склянчук.

Кроме того, по словам эксперта, предлагаемый механизм комплексного развития территорий позволит привлечь внебюджетные источники за счет появления проектов государственно-частного партнерства - большие земельные участки для строительства привлекают большие инвестиции.

Склянчук пояснил, что сам законопроект не потребует дополнительных расходов из бюджета, поскольку реализации таких программ будет добровольной - сперва регион принимает решение воспользоваться таким инструментом, затем через общественные слушания на муниципальном уровне определяются границы для расселения, и, наконец, жители каждого дома принимают решение о включении их дома в проект КРТ. "Это важные страховочные механизмы от волюнтаризма и альтернатива хаотичной точечной застройке", - отметил эксперт тематической площадки ОНФ.

Предложения о доработке

Однако законопроект обязательно должен учитывать мнение всех собственников как жилых, так и нежилых помещений, расположенных на территории комплексного развития: аварийного и неаварийного жилья, малоэтажной застройки, гаражей и так далее, считает исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ контроль", председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.

По ее словам, Общественная палата концептуально поддерживает законопроект с предложением доработать его ко второму чтению в Госдуме. Так, по мнению Разворотневой, проекты комплексного развития территорий должны быть привязаны не только к генеральному плану и правилам землепользования и застройки, но и планам социально-экономического развития городов.

"Нужно проводить двухэтапное обсуждение, где сначала выступает глава [города или муниципалитета] и говорит, как он видит эту территорию, что на ней будет построено, какая инфраструктура и рекреационные зоны, что это даст городу и людям. Люди должны поддержать какой-то мастер-план, и уже потом нужно находить инвесторов. Лучше проводить не торги по принципу аукциона, а по конкурсу, то есть кто предложит более качественный проект", - считает эксперт.

Кроме того, отдельно в законе или подзаконных актах необходимо уточнить требования к обеспечению инфраструктурой территорий, которые будут включены в проект комплексного развития, добавила она.

Позиция федеральных органов власти

Замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров назвал законопроект прорывным, по его мнению, он поможет улучшить облик российских городов, избавиться от ветхих и аварийных домов и провести капитальный ремонт целых городских кварталов.

"Потому что денег, которые сейчас выделяет государство на расселение аварийного жилого фонда, не хватает. Мы понимаем, что дома у нас стареют, стареет облик наших городов. Мы с вами делаем общественные пространства, парки, скверы, набережные, но при этом рядом стоят ветхие или аварийные жилые дома в центре городов, что, конечно же, недопустимо", - подчеркнул замглавы Минстроя в понедельник на пленарном заседании онлайн-марафона по реализации двустороннего проекта между Россией и Организацией экономического сотрудничества и развития. Егоров выразил надежду, что законопроект будет принят Государственной думой.

Заместитель министра экономического развития России Оксана Тарасенко на пленарном заседании отметила, что законопроект позволит активизировать инвестиционно-строительную деятельность на городских территориях, обеспечить качественное улучшение городского ландшафта, прежде всего, в центрах крупных городов, а также решить проблемы с неэффективно используемыми заброшенными территориями и вовлечь их в хозяйственный оборот.

"На мой взгляд, это оптимальный вариант для расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, так как реализация этого механизма не только придаст дополнительный импульс для ускоренного расселения аварийного жилищного фонда в регионах, но и позволит сформировать новый облик жилой застройки", - заключил первый заместитель гендиректора Фонда ЖКХ Рурин.

Законопроект о комплексном развитии территорий был внесен группой сенаторов и главой комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, он дает возможность проводить реконструкцию жилья во всех регионах РФ при согласии 2/3 собственников или нанимателей квартир в многоквартирном доме. Регионы могут быть наделены полномочиями по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в эти программы. Правительство, профильный комитет и комитеты-соисполнители ранее поддержали законопроект, при этом в ряде заключений было указано, что его реализация может потребовать дополнительных расходов бюджета.

Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом по транспорту и строительству. Комитеты-соисполнители при этом высказали ряд замечаний. Жесткой критике документ подверг Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.