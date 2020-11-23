Около 20 тыс. обманутых дольщиков в Подмосковье получат ключи от квартир в 2021 году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Порядка 20 тыс. участников долевого строительства в Подмосковье получат ключи от нового жилья в 2021 году. Об этом в понедельник в ходе совещания с зампредами правительства региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы ставим задачу на следующий год выдать порядка еще 20 тыс. ключей [обманутым дольщикам]", - сказал Воробьев.

Он добавил, что одной из задач региональных властей является закрытие вопроса об обманутых дольщиках как можно раньше.

Как ранее сообщили в министерстве жилищной политики региона, с 2012 года по 2020 год в Подмосковье были восстановлены права более 60 тыс. обманутых дольщиков. Всего в текущем году планируется восстановить права 15,5 тыс. обманутых дольщиков.