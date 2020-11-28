"Русский стандарт" изучил статистику оплаты счетов за ЖКУ в банкоматах

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Самый большой средний чек за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в банкоматах приходится на россиян в возрасте от 21 до 30 лет, он составляет 3 421 руб. Об этом свидетельствуют имеющаяся в распоряжении ТАСС статистика банка "Русский стандарт".

Согласно данным банка, средний чек оплаты за ЖКУ с помощью банкоматов у клиентов 21-30 лет за три квартала 2020 года составил 3 421 руб., 31-40 лет - 3 525 руб., 41-50 лет - 3 326 руб., 51-60 лет - 3 134 руб., старше 60 лет - 2 433 руб. Как видно из статистики, средние чеки за ЖКУ снижаются с возрастом, отметили в банке.

Кроме того, молодежь чаще переводит более крупные суммы с карты на карту через банкомат. По данным банка "Русский стандарт", единственная возрастная категория клиентов, у которых средние чеки переводов с карты на карту в банкоматах обогнали чеки снятия и внесения наличных, оказались молодые россияне 21-30 лет. За три квартала 2020 года средний чек перевода у них составил 25 535 руб. Далее по величине среднего чека перевода с карты на карту в банкоматах идут клиенты 31-40 лет (17 380 руб.), 41-50 лет (15 553 руб.), 51-60 лет (14 425 руб.), и, наконец, старше 60 лет (11 650 руб.).

При этом среди операций в банкоматах традиционные лидеры - внесение и снятие наличных, указали в "Русском стандарте". Так, самые высокие средние чеки внесения наличных были отмечены у клиентов 31-40 лет (16 265 руб.), а самые высокие чеки снятия - у клиентов 41-50 лет (28 393 руб.). Самые большие чеки по операциям в банкоматах, по данным "Русского стандарта", за три квартала 2020 года оказались в Таганроге и Москве - по 38 960 руб. и 21 222 руб. соответственно.

В рамках исследования аналитиками банка были изучены все операций в его сети банкоматов за три квартала 2020 года и три квартала 2019 года в зависимости от возраста клиента, среднего чека одной операции и географии.