Аналитики не ожидают новых рекордов по выдаче ипотеки в 2021 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Аналитики агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) не ожидают в 2021 году новых рекордов по выдаче ипотеки в РФ, поскольку госпрограмма уже в 2020 году позволила с опережением удовлетворить часть спроса следующего года. Об этом говорится в исследовании НКР.

"В 2020 году будет установлен рекорд по выдаче ипотеки - 3,9-4 трлн рублей, но повторить его в следующем году вряд ли удастся, и показатель не превысит 3,7 трлн рублей. Рост в текущем году подстегнула господдержка, которая обеспечила каждую третью сделку и помогла с опережением удовлетворить часть спроса 2021 года", - считают аналитики.

При этом, по оценкам НКР, снижение ставок по ипотеке в среднесрочной перспективе не превысит 0,3-0,5% пункта. Так, в первом полугодии 2021 года средняя ставка на новых жилищные кредиты может опуститься до 6,8-7%, а без учета льготной ипотеки - 7,4-7,5%. Однако дальнейшее снижение ставок вряд ли возможно. "Опустить ставки ниже не позволит необходимость поддерживать доходность вкладов - ключевого источника фондирования ипотеки", - отмечают эксперты.

Помимо этого, в НКР считают маловероятным формирование "пузыря" на рынке ипотеки в 2021 году на фоне рекордных выдач.

"Мы не ожидаем перелома тренда к росту цен на новостройки, но в следующем году темпы их повышения замедлятся. Перегрев рынка недвижимости возможен при сохранении высоких темпов роста ипотеки после 2021 года при одновременно слабом восстановлении доходов населения. Однако нарастание рисков с высокой вероятностью будет купировано Банком России", - говорится в исследовании.

Снижение доступности жилья

Также аналитики НКР отмечают снижение доступности жилья. Так, резкое увеличение среднего ипотечного кредита не нашло отражения в приобретаемых квадратных метрах.

"За восемь месяцев текущего года средняя сумма кредита подскочила на 11% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до 2,45 млн рублей. Однако площадь жилья, которую можно на нее приобрести, увеличилась лишь на 2% - всего 0,7 кв. м. - из-за опережающего роста цен", - отмечают эксперты.

При этом максимальную выгоду получили граждане, оформившие жилищные кредиты в первые месяцы действия госпрограммы. "В выигрыше остались заемщики, оформившие льготный кредит в первые 3-4 месяца действия госпрограммы. В рамках собственных программ банков ипотечники не получили значимой выгоды от снижения ставок, а из-за роста цен многие были вынуждены увеличивать и размеры запрашиваемого кредита", - говорится в исследовании.