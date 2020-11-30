В Госдуме предложили начислять взносы на капремонт спустя пять лет после сдачи дома

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Собственников квартир в новостройках предлагается освободить от уплаты взносов по капитальному ремонту в течение пяти лет после сдачи дома в эксплуатацию. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР Ярослав Нилов, Максим Зайцев, Никита Березин, Сергей Натаров, Игорь Торощин и Вадим Деньгин, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.

"Предлагается <…> внести изменения в часть 2 статьи 169 и часть 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса, которые позволят собственникам новостроек не уплачивать взносы на капитальный ремонт в течение пяти лет после сдачи дома в эксплуатацию", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы отмечают, что сегодня взносы на капремонт не платят собственники квартир в аварийном фонде, а также в домах, которые подлежат сносу, находятся в закрывающихся населенных пунктах или расположены на изымаемых для государственных или муниципальных нужд земельных участках.

В отношении новостроек сроки отсрочки по уплате взносов на капремонт устанавливаются региональными программами капитального ремонта. Таким образом, в регионах действуют разные сроки по освобождению собственников новостроек от взносов на капремонт. Внесенный в Госдуму законопроект предлагает уравнять права граждан по этому вопросу по всей России, отмечается в пояснительной записке.