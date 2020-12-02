Хуснуллин сообщил, что решение о продлении льготной ипотеки будет приниматься в июле

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Решение о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых будет приниматься в июле 2021 года. Об этом сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы считаем, что решение о продлении льготной ипотеки будет приниматься в июле, как мы договорились. Все зависит от того, какая будет экономическая ситуация, какие будут доходы, поступления в бюджет", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что к повышению цен на новостройки (в среднем 5-10%) привела не программа льготной ипотеки, а удорожание строительства из-за перехода на счета эскроу, дефицит трудовых мигрантов, валютные колебания. Однако, по его словам, льготная ипотека простимулировала жилищное строительство. Вице-премьер отметил, что, если на рынке будет больше предложения, то и цена перестанет расти. "Увязка баланса спроса и предложения - задача правительства, над которой мы сейчас работаем", - подчеркнул он.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже была продлена до 1 июля 2021 года.