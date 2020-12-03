Более 28 тыс. участников программы реновации в Москве получили новые квартиры

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Свыше 28 тыс. москвичей, участвующих в программе реновации, получили новые квартиры. Об этом сообщил в четверг на своей странице во "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Первые дома по программе реновации мы начали заселять в начале 2018 года, сейчас уже больше 28 тыс. жителей Москвы получили новые квартиры. Строим порядка 170 объектов, больше сотни проектируется в настоящее время. Мне очень хочется, чтобы итогом программы были не только новые качественные дома, современная инфраструктура и обилие парковых пространств в максимальной доступности, но и тот самый микроклимат, из-за которого люди так дорожат своей малой родиной", - написал мэр.

Он уточнил, что в столичном районе Перово в программу реновации включены 196 пятиэтажек. Новое жилье в этом районе получат свыше 42 тыс. жителей. В ноябре начали заселять первый дом, до конца года еще три дома будут сданы.

"При планировке новых кварталов создаем качественную городскую среду <…> Рядом с новостройкой на Зеленом проспекте планируем возвести восемь общественных зданий: три школы, четыре детских сада и медучреждение. Вдохнем новую жизнь в культурно-досуговый центр и административное здание, оборудуем новые детские и спортивные площадки", - заключил мэр.

Ранее в понедельник заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил ТАСС, что переселение жителей по программе реновации, рассчитанной на 10-12 лет, будут проводить в Москве на каждой отобранной площадке в три-четыре этапа. При этом минимум 10% (или 120 тыс.) участников программы реновации в столице будут переселены в новые дома к 2023 году.

О программе

Программу реновации в Москве утвердили 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошли более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве, около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей. Программу реновации жилья в Москве планируется завершить к 2032 году.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. В настоящее время идет либо закончено переселение жителей 183 домов в 58 домов-новостроек. Построено 77 новых жилых домов. Ведется проектирование и строительство более 260 домов общей площадью 4,2 млн кв. м.