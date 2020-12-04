Четверть желающих взять ипотеку россиян хотят оформить кредит на первоначальный взнос

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Четверть россиян, планирующих взять ипотеку, рассматривают оформление потребительского кредита на первоначальный взнос, говорится в исследовании финансового маркетплейса Юником24 (есть в распоряжении ТАСС).

"Согласно схеме, оформление потребительского кредита для внесения первоначального платежа допускают порядка 25% респондентов, 10% предположили, что этот вариант имеет право на существование, 65% ответили категоричным отказом", - говорится в материале.

В исследовании говорится, что при снижении ипотечной ставки россияне стали чаще рассматривать вопрос приобретения жилья по госпрограмме 6,5% годовых на первичное жилье. При этом порядка 50% граждан отметили, что не имеют средств не только для покупки, но и для внесения первоначального взноса, из них половина способна закрыть потребность за счет продажи текущего жилья или за счет выплат (в большинстве случаев - материнского капитала).

Однако реальный показатель оформления потребительского кредита для покрытия первоначального взноса находится в пределах 6%, отмечается в исследовании. За пять лет этот показатель вырос более чем в 1,5 раза.

"Использование заемных средств (потребительского кредита) в качестве источника первоначального взноса по ипотечному кредиту является крайне негативным сценарием получения ипотечного кредита", - сказал гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин. Он добавляет, что мировая и российская статистика показывают, что при первоначальном взносе менее 10% от стоимости приобретаемой недвижимости, риск выхода на просрочку увеличивается более чем в два раза по сравнению с первоначальным взносом 20-25% и связано это, в первую очередь, со способностью потребителя сберегать значительные суммы средств.

Генеральный директор коллекторского агентства "Национальная служба взыскания" Роман Волосников отмечает, что потребительский кредит на первоначальный взнос выдается на крупную сумму. "Если мы говорим об условной сумме в 500 тыс. рублей, то ежемесячный платеж будет превышать 15 тыс. рублей в месяц. Также к данному кредиту прибавится ежемесячный платеж по будущей ипотеке, который достигает, условно, 21-22 тыс. рублей. Таким образом, на погашение обязательств семья в месяц будет тратить порядка 37 тыс. рублей по самым скромным подсчетам", - рассуждает эксперт.

В опросе приняли участие порядка 900 человек в возрасте от 25 до 50 лет из 45 регионов.